Comedian Elton bei DFB-Frauen: "Bin nicht der neue Trainer"

Einen Stimmungsaufheller kann das deutsche Nationalteam bei der WM gebrauchen: Ein Comedian und Entertainer kommt da gerade recht.

Wyong. Für so manchen Lacher am Rande des Trainings der deutschen Fußballerinnen in Wyong hat heute der Comedian Elton gesorgt.

Der Moderator ("TV Total", "Blamieren oder kassieren") ist derzeit bei der Weltmeisterschaft in Australien unterwegs und tauchte bei der Übungseinheit des Teams von DFB-Kapitänin Alexandra Popp auf. Er wurde gleich von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg begrüßt. "Nein, ich bin nicht der neue Trainer", scherzte Elton.

Der 52-Jährige will bis zum Achtelfinale bleiben. Die deutsche Auswahl kämpft im letzten Vorrundenspiel gegen Südkorea in Brisbane am Donnerstag um das Weiterkommen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien reicht dafür auf jeden Fall ein Sieg, möglicherweise auch ein Unentschieden. "Ich wollte schon zur Europameisterschaft nach England kommen, hatte da aber keine Zeit. Zu einigen Mädels hatte ich Kontakt und gesagt: Ich komme dann aber nach Australien. Und alle so: Hm, bestimmt. Du und Australien..."

Der Comedian ist kein guter Glücksbringer

Elton war zusammen mit Ralf Kellermann, dem Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, gekommen. Als Glücksbringer tauge er wohl nicht, räumte er ein, da er schon beim Kolumbien-Spiel im Stadion von Sydney war.

"Ich überlege tatsächlich, ob ich überhaupt nach Brisbane fahre. Oder wenn die 0:1 hinten liegen: Dann verlasse ich einfach das Stadion und dann gewinnen sie wieder." Er habe erst gedacht, nach der Niederlage sei die Stimmung bei den deutschen Frauen vielleicht nicht so gut: "Aber nein, die sind alle so positiv und so gut drauf."

Auf die Frage, was er der DFB-Auswahl zutraue, sagte Elton: "Natürlich den Weltmeistertitel." Grundsätzlich finde er Frauenfußball "viel, viel attraktiver im Moment als Herrenfußball." Elton heißt eigentlich Alexander Duszat und hat seinen Künstlernamen daher, dass er in jungen Jahren Elton John ähnlich gesehen haben soll. (dpa)