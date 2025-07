Comedy-Star besucht DFB-Spielerinnen im EM-Quartier

Hazel Brugger ist in der Schweiz und Deutschland für ihren schlagfertigen Humor bekannt. Und zuletzt auch als ESC-Moderatorin. In Zürich inspiriert sie die deutschen Fußballerinnen.

Zürich. Mit einer Prise Humor geht es für die deutschen Fußballerinnen in das entscheidende EM-Spiel um den Gruppensieg gegen Schweden. Vor dem Duell am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Zürich besuchte Comedy-Star Hazel Brugger die DFB-Auswahl im Teamhotel und sorgte mit einem launigen Auftritt für gute Stimmung. Die 31 Jahre alte Brugger wuchs nahe der Finanzmetropole auf.

"Danke für die Einladung, genießt die Schweiz und bis bald!", schrieb Brugger nach ihrer Visite auf Instagram. "Sehen uns aber erst nach dem 27.07. wieder in DE", ergänzte sie: "Weil so lange werdet ihr noch spielen müssen/dürfen."

Am 27. Juli findet im Baseler St. Jakob-Park das Endspiel der Europameisterschaft statt. In der nebenan liegenden St. Jakobshalle hatte Brugger in diesem Jahr gemeinsam mit Michelle Hunziker und Sandra Studer den Eurovision Song Contest moderiert.

Spielerinnen sehen Brugger als inspirierende Persönlichkeit

Die Idee eines Besuchs sei aus dem Team gekommen, erklärte eine DFB-Sprecherin. "Viele Spielerinnen betrachten sie als inspirierende Persönlichkeit, die in ihrer Branche als Frau Maßstäbe gesetzt hat und somit auch ein Vorbild für viele andere Frauen und Mädchen ist."

Das Treffen habe aufgrund des Schweiz-Bezugs gut gepasst, hieß es von DFB-Seite. "Es war für alle eine schöne Abwechslung im Turnieralltag, bevor der Fokus aufs nächste Spiel gelegt wird." Der Austausch sei "motivierend und inspirierend" gewesen. (dpa)