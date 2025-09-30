Coming-out von Fußballerin Freigang "ein Versehen"

Laura Freigang spricht offen über ihr unbeabsichtigtes Coming-out und erklärt, warum sie eigentlich nie ein Statement dazu abgeben wollte.

Frankfurt/Main. Ohne Absicht hat Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang publik gemacht, dass sie mit einer Frau zusammenlebt. "Dass öffentlich wurde, dass ich eine Freundin habe, war ein Versehen. Ich wollte das Video eigentlich privat für mich speichern und habe es aus Versehen hochgeladen", sagte die 27 Jahre alte Stürmerin von Eintracht Frankfurt in einem "Tagesspiegel"-Interview.

Freigang: "Wollte nichts verheimlichen"

Das Video hatte Freigang nach der Europameisterschaft in ihrem Urlaub im August bei Tiktok gepostet. Es sei trotzdem der beste Weg gewesen, "weil ich ohnehin nichts verheimlichen wollte", so die Olympia-Dritte von 2024 und EM-Zweite von 2023. "Dennoch wollte ich mich eigentlich nie outen müssen, weil es keine Tatsache ist, die ein Statement verdient. Wir bewegen uns in Zeiten, wo das leider noch nicht normal ist."

"Das Outing ist allerdings das Gegenteil von dem, was ich mir für mein Leben wünsche", sagte Freigang. Es habe sie schon überrascht, dass es als so interessant erachtet wurde, so die 42-fache Nationalspielerin weiter. "Wenn man mit so was an die Öffentlichkeit geht, damit positive Dinge bewirkt und Leute dazu bringt, sich dem Thema gegenüber zu öffnen, ist das etwas Schönes." (dpa)