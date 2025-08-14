Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Conference League: Mainz trifft in Playoffs auf Trondheim

Trainer Bo Henriksen und der 1. FSV Mainz 05 treffen in den Playoffs der Conference League auf Rosenborg Trondheim.
Fußball
Der FSV Mainz 05 will in die Gruppenphase der Conference League einziehen. Zuvor muss das Team von Coach Bo Henriksen in den Playoffs aber noch gegen eine Mannschaft aus Norwegen bestehen.

Stockholm.

Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 bekommt es in den Playoffs der Conference League mit Rosenborg Trondheim als Gegner zu tun. Die Norweger gewannen das Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde beim schwedischen Club Hammarby IF mit 1:0 (0:0). Dino Islamovic erzielte in der 59. Minute das Tor des Tages für Trondheim. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 0:0 getrennt. 

Das Hinspiel um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League findet für das Team von Trainer Bo Henriksen am nächsten Donnerstag in Norwegen statt. Eine Woche später steht in Mainz das Rückspiel auf dem Programm. Sollten sich die 05er in den Playoffs durchsetzen, haben die Rheinhessen nicht nur einen der 36 Startplätze in der Ligaphase sicher, sondern auch Mindesteinnahmen in Höhe von mehr als drei Millionen Euro. (dpa)

Mehr Artikel