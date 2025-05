Coup gegen Barça: Arsenal gewinnt Champions League

Kein Team dominiert Europas Vereinsfußball so wie die Frauen des FC Barcelona - bis jetzt. Denn im Finale der Champions League wird Barça nun überraschend von Arsenal gestoppt.

Lissabon. Die Fußballerinnen des WFC Arsenal haben zum ersten Mal seit 18 Jahren die Champions League gewonnen. Gegen die Seriensiegerinnen vom FC Barcelona setzte sich Arsenal in einem packenden Finale in Lissabon mit 1:0 (0:0) durch.

Stina Blackstenius (75. Minute) erzielte vor 38.356 Zuschauern im Estádio José Alvalade den entscheidenden Treffer für die Engländerinnen, die erstmals seit 2007 wieder einen europäischen Titel gewinnen konnten. Damals hatte die Champions League noch UEFA-Women's-Cup geheißen.

Arsenal nutzt Barça-Schwächen eiskalt

Dass Arsenal sich nun gegen Barça durchsetzte, kommt durchaus überraschend. Die Spanierinnen hätten in Portugals Hauptstadt zum dritten Mal in Serie die Königsklasse gewinnen können, in der entscheidenden Phase des Spiels aber schwächelten sie. Nach einem herrlichen Pass von Beth Mead schob Blackstenius unbedrängt von der Barça-Abwehr zur Führung ein.

Barcelona (links) und Arsenal lieferten sich ein packendes Duell Bild: Jose Breton/AP/dpa Barcelona (links) und Arsenal lieferten sich ein packendes Duell Bild: Jose Breton/AP/dpa

Davor hatte Barcelona weite Teile des Spiels dominiert. Die beste Chance hatte Champions-League-Toptorschützin Claudia Pina (50.), deren abgefälschter Schuss an die Latte ging. Die Spanierinnen schnürten Arsenal vor allem in weiten Teilen der zweiten Halbzeit in der eigenen Hälfte ein, agierten dafür aber in der Defensive nicht immer mit voller Konzentration. Und genau das nutzten die Gunners mit einer ihrer wenigen Chancen eiskalt aus. (dpa)