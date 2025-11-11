Cristiano Ronaldo kündigt seine letzte WM an

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In seiner Titelsammlung fehlt noch der WM-Pokal. Einen Versuch will Portugals berühmter Fußballer noch unternehmen.

Riad.

Superstar Cristiano Ronaldo wird im nächsten Sommer seine letzte Fußball-Weltmeisterschaft spielen. Dies antwortete der 40 Jahre alte Portugiese in einer Videoschalte bei einer Veranstaltung in Riad auf die entsprechende Frage. "Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, das wird der Moment sein", sagte der fünfmalige Weltfußballer, der noch bis 2027 beim saudischen Club Al-Nassr unter Vertrag steht. Insgesamt wolle er vielleicht in ein oder zwei Jahren zurücktreten. Die WM findet im kommenden Jahr in Kanada, Mexiko und den USA statt. 

Der auf der Insel Madeira geborene portugiesische Rekordspieler und -torschütze wurde bei Sporting Lissabon ausgebildet und hat seit 2002 an fünf WM-Endrunden teilgenommen. Mit der Nationalmannschaft Portugals hat Ronaldo die Europameisterschaft 2016 sowie mit Manchester United und Real Madrid insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen. Mit einem Sieg in Irland am Donnerstag hat Portugal die Qualifikation für die WM im nächsten Jahr sicher. (dpa)

