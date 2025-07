Cucurella hatte bei Club-WM wegen Trump "die Hose voll"

Die Bilder, wie Donald Trump nach dem Sieg des FC Chelsea bei der Club-WM auf der Bühne bleibt, sorgten weltweit für Belustigung und Kritik. Einem hier sehr bekannten Profi war dabei gar nicht wohl.

East Rutherford. Spaniens Fußball-Europameister Marc Cucurella war bei der Siegerehrung der Club-WM nach dem Sieg mit Chelsea extrem nervös auf der Bühne - wegen US-Präsident Donald Trump. "Man hatte uns gesagt, so als Regel, quasi: „Er wird kommen, euch die Trophäe zu überreichen, und ihr dürft sie nicht hochheben, bevor er gegangen ist."", berichtete er in einem aufgezeichneten Gespräch mit dem spanischen Journalisten Gerard Romero.

"Und klar, wir standen alle da und warteten, dass er geht, aber der Typ wollte einfach nicht gehen. Und wir schauten ihn an, und er sagte: „Nein, hebt sie ruhig hoch, ich bleibe hier"", berichtete der Profi, der in Deutschland seit dem EM-Halbfinale und dem nicht gegebenen Handelfmeter sehr bekannt ist. "Wer sollte da was dagegen sagen, weißt du? Ich hatte die Hose voll." Als Romero ihn dann scherzhaft fragte, ob er dann abgeführt oder rausgeschmissen worden wäre, antwortete Cucurella: "Ja, oder du wirst direkt vom Sniper erwischt."

Trump hatte nach der Übergabe des Pokals an Chelsea-Kapitän Reece James entgegen dem üblichen Procedere die Bühne nicht verlassen und war inmitten der Spieler stehen geblieben. Chelsea hatte sich im Finale der erstmals ausgetragenen Club-WM 3:0 gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt. (dpa)