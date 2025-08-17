Díaz-Debüt: Tor, Titel und Jubel für toten Ex-Kollegen

Gelungene Pflichtspiel-Premiere für Bayerns Star-Einkauf Luis Díaz. Nach seinem Tor in Stuttgart zeigt er einen besonderen Jubel. Nicht nur Sportdirektor Christoph Freund lobt den 70-Millionen-Mann.

Stuttgart. Erst der Jubel für den toten Ex-Kollegen, dann das Lob vom Sportdirektor: 70-Millionen-Einkauf Luis Díaz hat eine bemerkenswerte Pflichtspiel-Premiere im Trikot des FC Bayern gezeigt. "Sehr gut" habe der Kolumbianer gespielt, sagte Christoph Freund nach dem 2:1 der Münchner im Supercup beim VfB Stuttgart. Er freue sich "extrem", dass der vom FC Liverpool gekommene Offensivmann nach mehreren vergebenen Chancen in der Vorbereitung nun erstmals für den deutschen Fußball-Rekordmeister getroffen hat.

Erstes Pflichtspiel, erstes Tor, erster Titel. Nach seinem vorentscheidenden Kopfballtreffer in der 77. Minute hatte sich Díaz im Schneidersitz auf den Rasen gesetzt - der typische Jubel seines früheren Liverpooler Teamkollegen Diogo Jota, der bei einem Autounfall am 3. Juli ums Leben gekommen ist.

Erstes Pflichtspiel für die Bayern, erstes Tor: Luis Díaz trifft per Kopf. Bild: Tom Weller/dpa Erstes Pflichtspiel für die Bayern, erstes Tor: Luis Díaz trifft per Kopf. Bild: Tom Weller/dpa

Fleißig und "unberechenbar"

Zuvor war Díaz bei der Partie am Samstagabend weniger durch gefährliche Abschlüsse als durch großen Einsatz aufgefallen. "Man hat gesehen, wie fleißig er ist", sagte Bayern-Sportdirektor Freund. "Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt über die ganze Saison, dass er ein Spieler ist, der sehr, sehr viel mitarbeitet und trotzdem vorn entscheidende Sachen machen kann."

Der 28-Jährige sei "gefährlich und unberechenbar", lobte auch Torhüter Manuel Neuer. Der deutsche Weltmeister-Keeper von 2014 war der stärkste Münchner beim ersten Supercup-Triumph seit 2022. Besonders Neuzugang Díaz dürfte der Abend in Stuttgart aber Schwung für den Bundesliga-Start am kommenden Freitag gegen RB Leipzig geben. (dpa)