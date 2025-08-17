Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Díaz-Debüt: Tor, Titel und Jubel für toten Ex-Kollegen

Bayerns Luis Díaz bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 in Stuttgart.
Bayerns Luis Díaz bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 in Stuttgart. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Bayerns Luis Díaz bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 in Stuttgart.
Bayerns Luis Díaz bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 in Stuttgart. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
1. Bundesliga
Díaz-Debüt: Tor, Titel und Jubel für toten Ex-Kollegen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gelungene Pflichtspiel-Premiere für Bayerns Star-Einkauf Luis Díaz. Nach seinem Tor in Stuttgart zeigt er einen besonderen Jubel. Nicht nur Sportdirektor Christoph Freund lobt den 70-Millionen-Mann.

Stuttgart.

Erst der Jubel für den toten Ex-Kollegen, dann das Lob vom Sportdirektor: 70-Millionen-Einkauf Luis Díaz hat eine bemerkenswerte Pflichtspiel-Premiere im Trikot des FC Bayern gezeigt. "Sehr gut" habe der Kolumbianer gespielt, sagte Christoph Freund nach dem 2:1 der Münchner im Supercup beim VfB Stuttgart. Er freue sich "extrem", dass der vom FC Liverpool gekommene Offensivmann nach mehreren vergebenen Chancen in der Vorbereitung nun erstmals für den deutschen Fußball-Rekordmeister getroffen hat.

Erstes Pflichtspiel, erstes Tor, erster Titel. Nach seinem vorentscheidenden Kopfballtreffer in der 77. Minute hatte sich Díaz im Schneidersitz auf den Rasen gesetzt - der typische Jubel seines früheren Liverpooler Teamkollegen Diogo Jota, der bei einem Autounfall am 3. Juli ums Leben gekommen ist.

Erstes Pflichtspiel für die Bayern, erstes Tor: Luis Díaz trifft per Kopf.
Erstes Pflichtspiel für die Bayern, erstes Tor: Luis Díaz trifft per Kopf. Bild: Tom Weller/dpa
Erstes Pflichtspiel für die Bayern, erstes Tor: Luis Díaz trifft per Kopf.
Erstes Pflichtspiel für die Bayern, erstes Tor: Luis Díaz trifft per Kopf. Bild: Tom Weller/dpa

Fleißig und "unberechenbar"

Zuvor war Díaz bei der Partie am Samstagabend weniger durch gefährliche Abschlüsse als durch großen Einsatz aufgefallen. "Man hat gesehen, wie fleißig er ist", sagte Bayern-Sportdirektor Freund. "Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt über die ganze Saison, dass er ein Spieler ist, der sehr, sehr viel mitarbeitet und trotzdem vorn entscheidende Sachen machen kann."

Der 28-Jährige sei "gefährlich und unberechenbar", lobte auch Torhüter Manuel Neuer. Der deutsche Weltmeister-Keeper von 2014 war der stärkste Münchner beim ersten Supercup-Triumph seit 2022. Besonders Neuzugang Díaz dürfte der Abend in Stuttgart aber Schwung für den Bundesliga-Start am kommenden Freitag gegen RB Leipzig geben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
16.08.2025
4 min.
Bayern gewinnen Supercup - VfB schließt Akte Woltemade
Nick Woltemade scheiterte in Hälfte eins an Manuel Neuer (r).
Dank Kane und Diaz holen die Münchner den ersten Titel der Saison. Woltemade steht im Duell zwischen Noch- und Wunsch-Verein im Fokus - und vergibt seine Chancen. Die VfB-Bosse äußern sich deutlich.
Christoph Lother und Kristina Puck, dpa
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
17.08.2025
4 min.
Erster Bayern-Titel: Kein Woltemade, aber Díaz liefert schon
Stand beim Supercup im Fokus: Stuttgarts Stürmer Nick Woltemade.
Nick Woltemade müssen sich die Münchner offenbar abschminken. Dafür trifft ein Stareinkauf direkt zum Einstand. Eine Woche vor dem Ligastart liefert der Supercup in Stuttgart Erkenntnisse.
Christoph Lother und Kristina Puck, dpa
10:39 Uhr
2 min.
Wegen Umbau: Freizeitbad Aqua Marien im Erzgebirge schließt im September für kurze Zeit
Das Wellenbad in Sachsens größtem Erlebnisbad Aqua Marien.
Neben technischen Updates erwarten die Besucher nach der Schließzeit Neuerungen im Saunabereich – noch nicht alles ist sofort verfügbar.
Mike Baldauf
Mehr Artikel