  • Dackel hilft Ferrari-Star Leclerc bei der Verlobung

Ferrari-Star Charles Leclerc hatte erfreuliche private Nachrichten für seine Fans. Bild: Vincent Thian/AP/dpa
Ferrari-Star Charles Leclerc hatte erfreuliche private Nachrichten für seine Fans. Bild: Vincent Thian/AP/dpa
Formel 1
Dackel hilft Ferrari-Star Leclerc bei der Verlobung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

"Papa will dich heiraten": Der Ferrari-Pilot gibt mit privaten Fotos seine Verlobung mit Partnerin Alexandra Saint Mleux bekannt. Hund Leo nimmt beim Antrag eine wichtige Rolle ein.

Berlin.

Formel-1-Star Charles Leclerc hat sich mit seiner Partnerin Alexandra Saint Mleux verlobt - mit tatkräftiger Unterstützung seines Hundes. Mit der unmissverständlichen Überschrift "Mr². & Mrs. Leclerc" samt Ring-Emoji postete der 28 Jahre alte Monegasse eine Reihe von Fotos bei Instagram und X. Neben Bildern des Paares und einem großen Rosenmeer ist auf mehreren Fotos auch der gemeinsame Dackel Leo zu sehen - der nahm für sein Herrchen beim Antrag eine wichtige Rolle ein.

Auf einem Foto ist Leo inmitten des Paares mit einer kleinen schwarzen Fliege zu sehen, auf der ein Schild befestigt ist - die Aufschrift: "Dad wants to marry you" ("Papa will dich heiraten"). Gegen diese Pläne hatte Leclercs Freundin offensichtlich nichts einzuwenden, wie die weiteren Bilder zeigten.

Zu den ersten Gratulanten bei Instagram gehörten Leclercs Teamkollege bei Ferrari, der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton, und Schauspielerin Nina Dobrev.

Leclerc und die Italienerin Saint Mleux, die als Model und Influencerin arbeitet und auch in der Formel-1-Serie "Drive to survive" auf dem Streamingportal Netflix zu sehen war, sind seit 2023 ein Paar.

Alexandra Saint Mleux und der Formel-1-Star gaben ihre Verlobung bekannt.
Alexandra Saint Mleux und der Formel-1-Star gaben ihre Verlobung bekannt. Bild: Nick Didlick/AP/dpa
Alexandra Saint Mleux und der Formel-1-Star gaben ihre Verlobung bekannt.
Alexandra Saint Mleux und der Formel-1-Star gaben ihre Verlobung bekannt. Bild: Nick Didlick/AP/dpa

(dpa)

