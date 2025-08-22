Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Dämpfer in der Nachspielzeit: FCK verliert 1:2 in Elversberg

2. Bundesliga
Dämpfer in der Nachspielzeit: FCK verliert 1:2 in Elversberg
Der 1. FC Kaiserslautern unterliegt im Nachbarschaftsduell bei der SV Elversberg. Schmahl schießt die SVE ganz spät zum Sieg.

Elversberg.

Dem 1. FC Kaiserslautern droht ein Fehlstart in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Pfälzer verloren am dritten Spieltag bei der SV Elversberg mit 1:2 (0:1) und müssen sich nach der zweiten Saison-Niederlage vorerst im hinteren Tabellenfeld einordnen. Durch den zweiten Saisonsieg rücken die Elversberger vorerst auf Rang fünf vor.

Frederik Schmahl gelang in der Nachspielzeit (90.+2) der Treffer zum verdienten Sieg. Luca Schnellbacher hatte die Elversberger in Führung gebracht (43.), der eingewechselte Richmond Tachie per Strafstoß den Ausgleich erzielt (79.).

Krahl leitet Führung der SVE ein

Die Hausherren waren in einem unterhaltsamen Nachbarschaftsduell das bessere und gefährlichere Team, scheiterten allerdings immer wieder am herausragend parierenden Lauterer Keeper Julian Krahl. Ausgerechnet am Gegentor hatte Krahl allerdings maßgeblichen Anteil, als er einen riskanten Ball zu Maxwell Gyamfi spielte, der den Ball 17 Meter zentral vor dem eigenen Tor an Schnellbacher verlor.

Elversbergs Anhänger jubelten in der 63. Minute erneut, Lukas Petkovs Treffer war aber ein Offensivfoul vorausgegangen. Die Partie blieb somit offen - und Kaiserslautern bekam nach Foul von Torwart Nicolas Kristof und Videobeweis einen Elfmeter zugesprochen, den Tachie zum 1:1 verwandelte. Elversberg blieb allerdings dran. Nach einer Ecke und Durcheinander im Strafraum beförderte Schmahl den Ball über die Linie. (dpa)

