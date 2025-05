Dänemark gelingt WM-Sensation: 2:1 gegen Kanada

Eishockey-Superstar Sidney Crosby und seine Kanadier scheitern völlig überraschend am Deutschland-Bezwinger. Auch für den Weltmeister ist das Turnier beendet.

Herning/Stockholm.

Die dänische Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft sensationell Kanada ausgeschaltet. Zwei späte Tore gegen Superstar Sidney Crosby und Co. sorgten beim 2:1-Erfolg des Co-Gastgebers in Herning für eine der größten Überraschungen in der WM-Historie. Im Halbfinale wartet nun in Stockholm die Schweiz, die Österreich deutlich schlug. Im zweiten Semifinale treffen die USA und Gastgeber Schweden aufeinander.