  • Dang Qiu verliert Tischtennis-Finale in Frankfurt

Tischtennis-Profi Dang Qiu. (Archivbild)
Tischtennis-Profi Dang Qiu. (Archivbild)
Sport-Mix
Dang Qiu verliert Tischtennis-Finale in Frankfurt
Die deutschen Tischtennis-Stars müssen weiter auf einen Heimsieg in Frankfurt warten. Dang Qiu verlor im Finale des WTT Champions – kam bei dem Turnier aber so weit wie kein Ovtcharov oder Boll zuvor.

Frankfurt/Main.

Der deutsche Nationalspieler Dang Qiu hat das Endspiel des internationalen Tischtennis-Turniers in Frankfurt am Main verloren. Der Europameister von 2022 unterlag dem erst 18 Jahre alten Japaner Sora Matsushima in 1:4 Sätzen.

Drei von fünf Sätzen dieses hochklassigen Finals gingen in die Verlängerung. Matsushima hatte am Samstag bereits den früheren Weltranglisten-Ersten Dimitrij Ovtcharov klar geschlagen (4:0).

Final-Teilnahme "eine große Ehre"

Zwei Wochen nach seinem Turniersieg in London wertete Dang Qiu auch seinen Finaleinzug vor heimischer Kulisse als Erfolg. "Es ist eine große Ehre", sagte der 29-Jährige von Borussia Düsseldorf. "Wir haben so viele starke Spieler. Ich hoffe, dass es eine Konstante wird und wir regelmäßig jemanden am letzten Champions-Tag jemanden vertreten haben."

Vor der aktuellen Nummer zwölf der Weltrangliste hatte noch nie ein deutscher Spieler beim Frankfurter Turnier auch nur das Halbfinale erreicht. Das erste Turnier der neuen Serie "World Table Tennis" (WTT) fand 2020 statt. Seit 2023 wird jedes Jahr ein Wettbewerb der zweithöchsten Kategorie "WTT Champions" in Frankfurt ausgetragen. (dpa)

