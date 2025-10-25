Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dank Burkardt: Frankfurts Sieg verschärft St. Paulis Krise

Lieferten sich ein umkämpftes Duell: Eintracht Frankfurt um Ansgar Knauff (l) und der FC St. Pauli um Hauke Wahl (r).
Lieferten sich ein umkämpftes Duell: Eintracht Frankfurt um Ansgar Knauff (l) und der FC St. Pauli um Hauke Wahl (r). Bild: Arne Dedert/dpa
Frankfurts Jonathan Burkardt erzielte das 1:0.
Frankfurts Jonathan Burkardt erzielte das 1:0. Bild: Arne Dedert/dpa
Lieferten sich ein umkämpftes Duell: Eintracht Frankfurt um Ansgar Knauff (l) und der FC St. Pauli um Hauke Wahl (r).
Lieferten sich ein umkämpftes Duell: Eintracht Frankfurt um Ansgar Knauff (l) und der FC St. Pauli um Hauke Wahl (r). Bild: Arne Dedert/dpa
Frankfurts Jonathan Burkardt erzielte das 1:0.
Frankfurts Jonathan Burkardt erzielte das 1:0. Bild: Arne Dedert/dpa
1. Bundesliga
Dank Burkardt: Frankfurts Sieg verschärft St. Paulis Krise
Christian Johner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eintracht Frankfurt kann doch noch gewinnen. Gegen den FC St. Pauli bejubeln die Hessen wieder drei Punkte nach zuvor vier sieglosen Pflichtspielen. Für die Hamburger geht die Talfahrt weiter.

Frankfurt/Main.

Eintracht Frankfurt hat den ersehnten Befreiungsschlag geschafft und den FC St. Pauli noch tiefer in die Krise gestürzt. Die Frankfurter gewannen gegen die Hamburger am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Hause 2:0 (1:0) und holten wieder drei Punkte nach zuvor vier sieglosen Pflichtspielen in Serie.

Die Hessen blieben zum ersten Mal seit zehn Partien wieder ohne Gegentor. St. Pauli hingegen kassierte die fünfte Pleite in Folge und steckt weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Burkardt als Matchwinner

In einer ersten Hälfte mit nur wenigen nennenswerten Aktionen erzielte Nationalstürmer Jonathan Burkardt per Kopfball nach einem Patzer von Gäste-Torwart Nikola Vasilj die Führung für die Eintracht (36. Minute). Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Angreifer mit seinem sechsten Saisontor in der Bundesliga auf 2:0 (56.).

Im Vergleich zum bitteren 1:5 gegen den FC Liverpool in der Champions League am Mittwoch nahm Eintracht-Coach Dino Toppmöller vier Änderungen vor. Außer Burkardt brachte er auch Farès Chaïbi, Ellyes Skhiri und Can Uzun anstelle von Aurèle Amenda, Jean-Mattéo Bahoya, Mario Götze sowie Hugo Larsson. Bei St. Pauli stand Verteidiger Karol Mets erstmals seit fast einem Jahr wieder in der Startelf.

Platzverweis für 200 Pauli-Fans nach Auseinandersetzungen

Vor Beginn der Begegnung sorgten die Fans des FC St. Pauli für Schlagzeilen. Am Hauptbahnhof von Hannover waren etwa 50 Fans der Kiez-Kicker und des VfL Wolfsburg, die parallel beim Hamburger SV spielten, aneinandergeraten. Es flogen unter anderem Baustellenabsperrungen und Flaschen zwischen den Fanlagern.

200 Fans des FC St. Pauli durften nach Angaben der Fanhilfe des Vereins das Spiel in Frankfurt nicht besuchen, weil sie einen Platzverweis durch die Polizei erhielten. Die Fanhilfe veröffentlichte in den sozialen Medien eine entsprechende Verfügung der Frankfurter Polizei.

Der Hamburger Bundesligist kritisierte das Vorgehen. "Vor dem Hintergrund der bislang bekannten Informationen zum Vorfall in Hannover wirken die polizeilichen Maßnahmen mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit zumindest fragwürdig", schrieb der Club.

Erst Langeweile, dann Vasiljs Geschenk

Auf dem Platz ging es vor 59.500 Zuschauern zunächst deutlich ruhiger zu. Beiden Teams waren die Negativerlebnisse der vergangenen Spiele anzumerken. Bis auf ein Tor von St. Paulis Stürmer Martijn Kaars, das in der Anfangsphase aber wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde (4.), war die Partie mehr als 30 Minuten geprägt von einem Abtasten. Die Frankfurter hatten viel Ballbesitz, strahlten aber lange keine Gefahr aus.

Das änderte sich in der 36. Minute, als Burkardt zur Führung traf - auch dank Mithilfe von Vasilj. Er boxte eine Hereingabe von Uzun auf den Kopf von Burkardt.

Brown vergibt, Burkardt macht's besser

Die Eintracht blieb zu Beginn der zweiten Hälfte am Drücker. Nach einem tollen Angriff über Uzun und Ansgar Knauff scheiterte Nathaniel Brown aus kurzer Distanz an Vasilj, der dieses Mal stark parierte (49.).

Besser machte es ein paar Minuten später Burkardt, der einen Diagonalball von Chaïbi mit der Brust gekonnt annahm und anschließend zum 2:0 vollendete. Während die Frankfurter den Vorsprung nun verwalteten, blieb St. Pauli offensiv weiter erschreckend schwach.

Am gefährlichsten wurden die Kiez-Kicker noch in der 78. Minute, als Eintracht-Keeper Michael Zetterer einen Abschluss von Oladapo Afolayan nur nach vorne abwehren konnte. Den Nachschuss setzte Connor Metcalfe übers Tor. So blieb es beim 2:0. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
4 min.
Freiburger Kunstschütze Grifo verdirbt Eintracht den Abend
Später Ausgleich: Vincenzo Grifo traf für Freiburg zum 2:2.
Eintracht Frankfurt zeigt in Freiburg zunächst eine gute Reaktion auf die Dämpfer vor der Länderspielpause. Jonathan Burkardt trifft gleich zweimal. Dann schlagen die Hausherren spät zurück.
Christoph Lother, dpa
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
26.10.2025
2 min.
Flaschenwürfe und Verletzte: Platzverweis für über 520 Fans
Der FC St. Pauli spielt am Wochenende in Frankfurt.
Anhänger des FC St. Pauli und des VfL Wolfsburg geraten in Hannover aneinander. Es kommt zu Beleidigungen und Körperverletzungen. Die Polizei spricht Aufenthaltsverbote aus.
Mehr Artikel