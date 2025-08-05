Dank früher Tore: Leverkusen besiegt Pisa - Ehrung für Wirtz

Vor großer Kulisse testet Bayer Leverkusen zum offiziellen Saisonauftakt gegen einen italienischen Aufsteiger. Auch der nach Liverpool gewechselte Florian Wirtz spielt dabei eine Rolle.

Leverkusen. Dank früher Tore hat Bayer Leverkusen seine offizielle Saisoneröffnung mit einem erfolgreichen Testspiel gekrönt. Im heimischen Stadion setzte sich die Mannschaft von Neu-Trainer Erik ten Hag gegen den italienischen Aufsteiger Pisa SC aus der Serie A mit 3:0 (3:0) durch.

Robert Andrich brachte die Werkself schon in der 4. Minute in Führung, als er eine präzise Freistoßflanke von Alejandro Grimaldo volley mit dem linken Fuß verwertete. Wenig später bereitete erneut Grimaldo mit einem klugen Pass für Neuzugang Christian Kofane vor, der sein erstes Tor für Leverkusen erzielte (17. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte Exequiel Palacios per Volley auf 3:0 (45.).

Ehrung für Florian Wirtz

Ein Wermutstropfen in der ersten Hälfte: Verteidiger Arthur musste nach einem Zweikampf behandelt werden. Nachdem er es zunächst noch einige Minuten weiter versucht hatte, musste er schließlich ausgewechselt werden.

In der Halbzeitpause wurde der zum FC Liverpool gewechselte Florian Wirtz als bester Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet. Stellvertretend nahmen seine Eltern die Ehrung entgegen. "Herzlichen Dank im Namen von Florian. Ich verspreche, er wird sich auch noch mal persönlich bei euch bedanken", sagte sein Vater Hans-Joachim Wirtz.

Weiteres Testspiel beim FC Chelsea

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel. Edmond Tapsoba sah für ein Foul an Henrik Meister, der frei auf dem Weg zum Tor war, im Laufduell glatt Rot (53.). In Unterzahl sahen die 22.498 Zuschauer nach zahlreichen Wechseln eine weitaus umkämpftere zweite Halbzeit. Bayer-Schlussmann Mark Flekken überzeugte mehrfach mit starken Paraden.

Für Leverkusen war es das vierte Testspiel der Saisonvorbereitung. Nach der 1:5-Pleite gegen die U20 von Flamengo im Trainingslager in Brasilien gab es gegen Absteiger VfL Bochum (2:0) und Fortuna Sittard (2:1) zwei Siege. Am Freitagabend (20.00 Uhr) steht mit dem Auswärtsspiel beim Club-WM-Sieger FC Chelsea ein echter Gradmesser bevor.

Der Pflichtspielauftakt steigt am 15. August in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SG Sonnenhof Großaspach. Eine Woche später empfängt die Werkself zum Bundesliga-Start die TSG 1899 Hoffenheim. (dpa)