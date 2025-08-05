Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dank früher Tore: Leverkusen besiegt Pisa - Ehrung für Wirtz

Robert Andrich traf zum 1:0 für Bayer Leverkusen.
Robert Andrich traf zum 1:0 für Bayer Leverkusen. Bild: Fabian Strauch/dpa
Robert Andrich traf zum 1:0 für Bayer Leverkusen.
Robert Andrich traf zum 1:0 für Bayer Leverkusen. Bild: Fabian Strauch/dpa
1. Bundesliga
Dank früher Tore: Leverkusen besiegt Pisa - Ehrung für Wirtz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor großer Kulisse testet Bayer Leverkusen zum offiziellen Saisonauftakt gegen einen italienischen Aufsteiger. Auch der nach Liverpool gewechselte Florian Wirtz spielt dabei eine Rolle.

Leverkusen.

Dank früher Tore hat Bayer Leverkusen seine offizielle Saisoneröffnung mit einem erfolgreichen Testspiel gekrönt. Im heimischen Stadion setzte sich die Mannschaft von Neu-Trainer Erik ten Hag gegen den italienischen Aufsteiger Pisa SC aus der Serie A mit 3:0 (3:0) durch. 

Robert Andrich brachte die Werkself schon in der 4. Minute in Führung, als er eine präzise Freistoßflanke von Alejandro Grimaldo volley mit dem linken Fuß verwertete. Wenig später bereitete erneut Grimaldo mit einem klugen Pass für Neuzugang Christian Kofane vor, der sein erstes Tor für Leverkusen erzielte (17. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte Exequiel Palacios per Volley auf 3:0 (45.).

Ehrung für Florian Wirtz

Ein Wermutstropfen in der ersten Hälfte: Verteidiger Arthur musste nach einem Zweikampf behandelt werden. Nachdem er es zunächst noch einige Minuten weiter versucht hatte, musste er schließlich ausgewechselt werden.

In der Halbzeitpause wurde der zum FC Liverpool gewechselte Florian Wirtz als bester Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet. Stellvertretend nahmen seine Eltern die Ehrung entgegen. "Herzlichen Dank im Namen von Florian. Ich verspreche, er wird sich auch noch mal persönlich bei euch bedanken", sagte sein Vater Hans-Joachim Wirtz.

Weiteres Testspiel beim FC Chelsea 

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel. Edmond Tapsoba sah für ein Foul an Henrik Meister, der frei auf dem Weg zum Tor war, im Laufduell glatt Rot (53.). In Unterzahl sahen die 22.498 Zuschauer nach zahlreichen Wechseln eine weitaus umkämpftere zweite Halbzeit. Bayer-Schlussmann Mark Flekken überzeugte mehrfach mit starken Paraden. 

Für Leverkusen war es das vierte Testspiel der Saisonvorbereitung. Nach der 1:5-Pleite gegen die U20 von Flamengo im Trainingslager in Brasilien gab es gegen Absteiger VfL Bochum (2:0) und Fortuna Sittard (2:1) zwei Siege. Am Freitagabend (20.00 Uhr) steht mit dem Auswärtsspiel beim Club-WM-Sieger FC Chelsea ein echter Gradmesser bevor. 

Der Pflichtspielauftakt steigt am 15. August in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SG Sonnenhof Großaspach. Eine Woche später empfängt die Werkself zum Bundesliga-Start die TSG 1899 Hoffenheim. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.08.2025
2 min.
Bericht: Bayer-Keeper Hradecky vor Wechsel nach Monaco
Wird Bayer Leverkusen nach erfolgreichen Jahren verlassen: Torhüter Lukas Hradecky.
Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht kurz bevor: Nach erfolgreichen Jahren soll auch Keeper Lukas Hradecky die Werkself verlassen. Durch einen Neuzugang hätte ihm wohl die Bank gedroht.
18.07.2025
2 min.
Leverkusen-Fehlstart mit ten Hag: 1:5 gegen Flamengos U20
Bayer Leverkusen verliert deutlich gegen die U20 von Flamengo.
Ten Hags Debüt verläuft alles andere als rund. Im brasilianischen Trainingslager unterliegt Bayer Leverkusen der U20 von Flamengo klar.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
Mehr Artikel