  • Dank Ouedraogo – RB Leipzig ringt starke Bremer nieder

Da ist der Knoten geplatzt: Assan Ouedraogo (links)hat das 1:0 für RB erzielt, Castello Lukeba und David Raum (re.) feiern mit. Bild: Sven Sonntag/PICTURE POINT
Fußball
Dank Ouedraogo – RB Leipzig ringt starke Bremer nieder
Von Fabian Held
RB Leipzig und Werder Bremen lieferten sich zumindest eine Halbzeit ein packendes Duell. Wieder einmal war der 19-jährige Assan Ouedraogo derentscheidende Mann.

RB Leipzig bleibt der Bayern-Verfolger Nummer eins und hat nach dem schwachen Auftritt beim 1:3 in Hoffenheim gegen Werder Bremen eine Reaktion gezeigt. Am Sonntagnachmittag erarbeitete RB sich vor 47.800 Zuschauern einen 2:0 (0:0)-Sieg. Spieler des Spiels war Assan Ouedraogo, der 63. Minute RB sehenswert in Führung schoss. Der...
