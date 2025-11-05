Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Dank Schick: Bayer holt ersten Champions-League-Sieg

Patrik Schick köpft zum 1:0.
Patrik Schick köpft zum 1:0. Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Alejandro Grimaldo (Mitte) lieferte sich ein umkämpftes Duell mit seinem Ex-Club Benfica.
Alejandro Grimaldo (Mitte) lieferte sich ein umkämpftes Duell mit seinem Ex-Club Benfica. Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Patrik Schick köpft zum 1:0.
Patrik Schick köpft zum 1:0. Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Alejandro Grimaldo (Mitte) lieferte sich ein umkämpftes Duell mit seinem Ex-Club Benfica.
Alejandro Grimaldo (Mitte) lieferte sich ein umkämpftes Duell mit seinem Ex-Club Benfica. Bild: Ana Brigida/AP/dpa
Fußball
Dank Schick: Bayer holt ersten Champions-League-Sieg
Nils Bastek und Jana Glose, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei José Mourinho und Benfica tut Bayer Leverkusen sich lange schwer - bis Patrik Schick ins Spiel kommt. Der Tscheche erlöst die Werkself und sorgt für den ersten Saisonsieg in der Königsklasse.

Lissabon.

Die Profis von Bayer Leverkusen ließen José Mourinho tief frustriert zurück und fielen sich nach dem ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison erleichtert in die Arme. Dank Patrik Schick (65. Minute) setzte sich die Werkself mit 1:0 (0:0) bei Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon durch und bleibt damit im Rennen um die K.o.-Phase. 

"Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben. Das war sehr wichtig", sagte Torschütze Schick nach der Partie bei DAZN und lobte zugleich den Gegner: "Benfica war sehr, sehr gefährlich heute. Für die ganze Mannschaft und den Teamspirit hat uns der Sieg geholfen." 

Mourinho: "Würden von 10 Spielen 9 gewinnen" 

Der eingewechselte Stürmer hatte kurz nach seiner Einwechslung per Kopf den Siegtreffer gegen das Team von Mourinho erzielt. Der wichtige Erfolg war allerdings schmeichelhaft, da die weiter punktlosen Gastgeber zahlreiche Chancen vergeben hatten.

"Ich habe den Spielern gesagt: mit der Leistung aus diesem Spiel würden wir von zehn Spielen neun gewinnen. Aber das eine, was wir verlieren, war heute", sagte Benfica-Trainer Mourinho bei Sport TV. Seine Mannschaft habe sehr gut gespielt, aber die Chancen nicht nutzen können. 

Leverkusen fehlte es lange Zeit an Durchschlagskraft in der Offensive, obwohl nach dem 0:3 bei den Bayern unter anderem Alejandro Grimaldo wieder in der Startelf stand. Im eigenen Ballbesitz rückte der ehemalige Benfica-Profi wie schon zuletzt ins Zentrum und kurbelte von dort die Angriffe an. Wirklich rund lief das Spiel der Werkself aber auch mit Grimaldo zunächst nicht. Im Gegenteil: Die Gäste hatten Glück, nicht schon im ersten Durchgang in Rückstand zu geraten.

Vorteile für Benfica

Ein berauschendes Spiel zeigten zwar auch die Portugiesen nicht. Aber sie spielten ihre Angriffe besser zu Ende. Schon in der 11. Minute hätte das fast zum 1:0 geführt, nach einem schnellen Konter aber lupfte der ehemalige Bundesliga-Profi Dodi Lukébakio den Ball ans Lattenkreuz. Nach einer guten halben Stunde ging dann ein Kopfball von Weltmeister Nicolas Otamendi (33.) ans Aluminium. Vor der Pause vergaben Lukebakio (44.) und Otamendi (43.) erneut.

Mit dem 0:0 zur Halbzeit war Bayer also bestens bedient, weil die Defensive sich immer wieder überrumpeln ließ. Die beste Gelegenheit der Werkself hatte der schnelle Ernest Poku (35.), der frei vor dem Benfica-Tor aber kläglich vorbeischoss. Die Mühe war den Gästen zwar nicht abzusprechen, aber es fehlte an letzter Konsequenz. Gefährlich wurde das Team von Trainer Kasper Hjulmand anfangs fast nur über den 21-jährigen Poku und seine Schnelligkeit.

Schick-Wechsel bringt die Wende

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr drängte Benfica vor heimischem Publikum auf den Führungstreffer. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hatte Angreifer Vangelis Pavlidis (47./51.) Chancen zur Führung, scheiterte aber beide Male knapp. Hjulmand reagierte und brachte unter anderem Schick - und das zahlte sich aus. 

Nach einem feinen Pass von Grimaldo wehrte Benfica-Keeper Anatolij Trubin den Schuss des Tschechen zunächst ab. Doch weil Samuel Dahl den Abpraller ins Zentrum köpfte, bedankte sich Schick und erzielte ebenfalls per Kopf die Führung. 

Kurz darauf begann es an einem kühlen Herbsttag in Portugals Hauptstadt erneut zu regnen, und auch das Spiel passte sich immer mehr dem Wetter an. Bayer beschränkte sich wenig überraschend auf die Verteidigung des Führungstreffers. Spezialist Grimaldo setzte in der Nachspielzeit noch einen Freistoß aus zentraler Position rechts neben den Pfosten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:19 Uhr
1 min.
Deutschlandticket: Bundestag sichert Finanzierung bis 2030
Der Bundestag hat weitere Zuschüsse zum Deutschlandticket bis 2030 beschlossen. (Archivbild)
Das beliebte Monats-Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland soll erhalten bleiben. Eine dafür geplante Absicherung mit öffentlichen Zuschüssen nimmt die vorletzte Hürde.
11:55 Uhr
4 min.
Nach Bayer-Siegtor: Mourinho adelt "beeindruckenden" Schick
Patrik Schick jubelt über seinen Siegtreffer.
Zwischen all den Hochtalentierten von Bayer Leverkusen zählt Patrik Schick zu den wenigen Erfahrenen. Seine Klasse und Erfahrung machen bei Benfica den Unterschied.
Nils Bastek, dpa
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
2 min.
Hjulmand schwärmt von jungem Bayer-Team - Mourinho motzt
Patrik Schick köpfte Bayer zum Sieg
Bayer Leverkusen gewinnt etwas schmeichelhaft bei Benfica. Deren Trainer José Mourinho hadert deshalb mit vielen Dingen. Ganz anders geht es seinem Kollegen Kasper Hjulmand.
12:19 Uhr
1 min.
Bernd Neuendorf als DFB-Präsident wiedergewählt
Bernd Neuendorf, hier mit der bisherigen Generalsekretärin Heike Ullrich, bleibt DFB-Präsident.
Bernd Neuendorf führt den Deutschen Fußball-Bund für weitere vier Jahre als Präsident an. Der 64-Jährige wurde auf dem Bundestag des Verbandes in Frankfurt am Main ohne Gegenkandidaten...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel