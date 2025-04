Dank überragendem Wagner: Orlando verkürzt gegen Boston

Angeführt von Franz Wagner haben die Orlando Magic in der ersten Playoff-Runde der NBA gegen die Boston Celtics auf 1:2 verkürzt. Keinen erfolgreichen Abend erwischten die Los Angeles Lakers.

Orlando. Die Orlando Magic haben in der ersten Playoff-Runde der NBA auf 1:2 verkürzt. Gegen den amtierenden Champion der nordamerikanischen Basketballliga, die Boston Celtics, gewann das Team um Franz Wagner im ersten Heimspiel der Serie für die Magic mit 95:93.

Mit dem physischen Spiel Orlandos hatten die Gäste von Beginn an ihre Probleme. Boston leistete sich über das gesamte Spiel hinweg 21 Ballverluste und traf nur 9 seiner 27 Versuche von der Dreierlinie. Dennoch führte der amtierende Meister – auch dank einer starken ersten Hälfte von Superstar Jayson Tatum (21 Punkte) – zur Pause mit zehn Zählern.

Topscorer Franz Wagner entscheidet das Spiel

Doch Orlando schlug zurück und legte im dritten Viertel einen 14:0-Lauf hin. Die Verantwortung übernahmen dabei die Starspieler, Paolo Banchero (29 Punkte) und Franz Wagner. Der Deutsche traf zwar wiederholt seinen Dreier nicht, war mit 32 Punkten, sieben Rebounds, acht Assists und zwei Steals aber Topscorer seines Teams. Seine zwei Körbe in den letzten Minuten vor dem Ende brachten die Entscheidung.

"Wir haben das ganze Jahr so gespielt und ich denke, wer aggressiver spielt, wird diese Serie gewinnen", sagte Wagner im Anschluss. In der Nacht auf Montag (1.00 Uhr MESZ) hat Orlando im nächsten Heimspiel die Chance, in der Best-of-seven-Serie auszugleichen.

Starker LeBron James reicht nicht

Trotz eines starken LeBron James (38 Punkte) haben die Los Angeles Lakers ihr erstes Auswärtsspiel bei den Minnesota Timberwolves mit 104:116 verloren. In der Serie stehen die Lakers damit vor dem nächsten Auswärtsspiel am Sonntagabend (21.30 Uhr MESZ) beim Stand von 2:1 für die Timberwolves bereits unter Druck.

Während für die Gastgeber in Jaden McDaniels (30 Punkte), Anthony Edwards (29) und Julius Randle (22) gleich drei Spieler überzeugten, war Luka Doncic für die Lakers (17) aufgrund einer Magenverstimmung sichtlich gehandicapt. (dpa)