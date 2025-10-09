Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Dank Wolfsburgs Amoura: Algerien zum fünften Mal bei der WM

Half Algerien entscheidend mit in der WM-Qualifikation: der Wolfsburger Mohamed Amoura (Archivbild)
Half Algerien entscheidend mit in der WM-Qualifikation: der Wolfsburger Mohamed Amoura (Archivbild) Bild: Fateh Guidoum/AP/dpa
Fußball
Dank Wolfsburgs Amoura: Algerien zum fünften Mal bei der WM
Diese Chance ließen sich die Algerier nicht entgehen. Nach dem 3:0 gegen Somalia sind sie bei der WM dabei. Anteil daran haben auch Bundesliga-Spieler, einer hat sogar einen ganz großen.

Bir El Djir.

Der Wolfsburger Mohamed Amoura hat die algerische Fußball-Nationalmannschaft zur WM 2026 geführt. Der Stürmer erzielte beim entscheidenden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Somalia in Bir El Djir zwei Tore. Der 25-Jährige traf in der siebten und der 57. Minute. Das dritte Tor steuerte Riyad Mahrez (19.) bei.

Durch den Erfolg sind die Nordafrikaner vor dem letzten Spieltag in der Gruppe G der WM-Qualifikation in Afrika nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Sie qualifizieren sich direkt für das Turnier im nächsten Jahr in Kanada, Mexiko und den USA. 

Für Algerien ist es die fünfte WM-Endrunden-Teilnahme nach 1982, 1986, 2010 und 2014. Im Team von Nationaltrainer Vladimir Petkovic standen neben Amoura in Fares Chaibi (Frankfurt), Ibrahim Maza (Leverkusen) und Ramy Bensebaini (Dortmund) weitere Bundesliga-Spieler auf dem Platz. (dpa)

Mehr Artikel