Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Danke, Mats": DFB ehrt Hummels

Die Fans feierten Hummels bei seinem Abschied in Köln.
Die Fans feierten Hummels bei seinem Abschied in Köln. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Unterschrift von Hummels ist immer noch begehrt.
Die Unterschrift von Hummels ist immer noch begehrt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Fans feierten Hummels bei seinem Abschied in Köln.
Die Fans feierten Hummels bei seinem Abschied in Köln. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Unterschrift von Hummels ist immer noch begehrt.
Die Unterschrift von Hummels ist immer noch begehrt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Fußball
"Danke, Mats": DFB ehrt Hummels
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

78 Mal spielt Mats Hummels für Deutschland. 2014 wird er Fußball-Weltmeister. Eine große Karriere endet in diesem Sommer. Vom DFB bekommt er zum Abschied eine spezielle Ehrung.

Köln.

Begleitet von donnerndem Applaus der Fans ist Mats Hummels vom Deutschen Fußball-Bund für seine Karriere geehrt worden. Vor dem WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft gegen Nordirland bekam der Weltmeister von 2014 in Köln von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler einen großen Bilderrahmen mit Fotos seiner Karriere. 

Auf einem großen Transparent stand: "Meisterlich Ausgezeichnet Tatkräftig Stark". Die Fans skandierten Hummels' Namen. 

Hummels hatte seine Karriere in diesem Sommer bei der AS Rom beendet. Mit Borussia Dortmund (2011, 2012) und dem FC Bayern München (2017, 2018, 2019) holte er insgesamt fünf deutsche Meistertitel. "Danke, Mats" war auf Bildschirmen im Stadion zu lesen.

Debüt vor WM 2010

Debütiert hatte Hummels in der DFB-Auswahl am 13. Mai 2010 beim 3:0 gegen Malta in Aachen unter Joachim Löw. 78 Mal spielte der 36-Jährige für Deutschland und erzielte fünf Tore im DFB-Trikot - das wichtigste war sein Kopfballtreffer beim 1:0 im WM-Viertelfinale 2014 gegen Frankreich auf dem Weg zum Titel in Rio de Janeiro.

Sein letztes Länderspiel absolvierte Hummels beim 0:2 in Österreich im November 2023 - anschließend wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr für die DFB-Elf und damit auch nicht für die Heim-EM 2024 berücksichtigt.

Mats Hummels wurde 2014 Weltmeister.
Mats Hummels wurde 2014 Weltmeister. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Mats Hummels wurde 2014 Weltmeister.
Mats Hummels wurde 2014 Weltmeister. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Bereits 2019 war der Verteidiger vom damaligen DFB-Chefcoach Löw gemeinsam mit seinen Weltmeister-Kollegen Thomas Müller und Jérôme Boateng aussortiert worden, kehrte dann aber zunächst unter Löw und später unter Nagelsmann nochmals in die Nationalmannschaft zurück. 

Schon vor der Ehrung hatten sich die Führungskräfte des DFB zu Hummels geäußert. Präsident Neuendorf nannte ihn eine "echte Führungsfigur". Sportdirektor Völler würdigte Hummels als "eines der prägenden Gesichter in einer sehr erfolgreichen Zeit der Nationalmannschaft und des DFB". Das Nationalteam habe Hummels "viel zu verdanken", äußerte Nagelsmann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
27.08.2025
2 min.
DFB verabschiedet Hummels in Köln: "Danke Mats"
Der größte Moment der Karriere: Mats Hummels jubelt mit dem WM-Pokal in der rechten Hand nach dem gewonnenen WM-Finale 2014 in Rio.
Mats Hummels hat im Sommer seine großartige Karriere beendet. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland wird der Weltmeister von 2014 vom DFB geehrt.
18:28 Uhr
4 min.
Jubilar Nagelsmann und die plötzliche Job-Frage
Job-Sorgen? Nein, sagt Julian Nagelsmann.
Was nun, Herr Nagelsmann? Das 25. Länderspiel wird für den Bundestrainer zum Wegweiser - nicht nur in der WM-Quali. Gegen Nordirland baut er nach dem Fehlstart gegen die Slowakei personell um.
Klaus Bergmann und Arne Richter, dpa
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel