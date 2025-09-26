Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Dann bin ich dabei": Schaaf offen für neuen Trainerjob

Werder Bremens Trainerlegende Thomas Schaaf. (Archivbild)
Werder Bremens Trainerlegende Thomas Schaaf. (Archivbild) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
Werder Bremens Trainerlegende Thomas Schaaf. (Archivbild)
Werder Bremens Trainerlegende Thomas Schaaf. (Archivbild) Bild: Carmen Jaspersen/dpa
1. Bundesliga
"Dann bin ich dabei": Schaaf offen für neuen Trainerjob
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Buchvorstellung mit 1400 Gästen. Ein Star-Schauspieler las aus seiner Biografie. In Bremen ist Thomas Schaaf immer noch ein großer Name. Auch eine Rückkehr als Trainer kann er sich vorstellen.

Bremen.

Vier Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Spiel kann sich Werder-Bremen-Legende Thomas Schaaf immer noch einen neuen Trainerjob vorstellen. "Es kommt immer auf eine spannende Aufgabe an. Wenn mich da irgendetwas packt, dann bin ich dabei", sagte der 64-Jährige bei der Vorstellung seiner Biografie in Bremen. "Es ist einfach so: In diesem Geschäft kannst du nie sagen: Jetzt ist Schluss. Es haben so viele schon gesagt: Ich höre auf - und nächste Woche waren sie wieder da. Und genauso umgekehrt: Ich mache weiter - und auf einmal waren sie weg."

Schaaf wurde als Spieler und Trainer insgesamt dreimal deutscher Meister mit Werder Bremen. 14 Jahre trainierte er die Bundesliga-Mannschaft des Clubs. Weitere Stationen waren Eintracht Frankfurt in der Saison 2014/15 sowie Hannover 96 in der ersten Jahreshälfte 2016.

Schauspieler Brandt liest aus Schaaf-Buch

Wie populär der Double-Trainer von 2004 in Bremen noch immer ist, zeigt, dass 1400 Besucher zu der Präsentation seiner Biografie in das Konzerthaus "Die Glocke" kamen. Der Schauspieler und Werder-Fan Matthias Brandt las Auszüge aus dem Buch vor.

"Zu dieser Veranstaltung wäre ich auch zu Fuß gekommen", sagte Brandt. "Thomas Schaaf verdanke ich so viele tolle Momente. Und wenn ich die Gelegenheit habe, etwas zurückzugeben, dann mache ich das sofort." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
20.09.2025
3 min.
Dank Elfer-Killer Atubolu: Freiburg siegt in Bremen
Jubel beim SC Freiburg: In Bremen gelang den Bremern der zweite Saisonsieg.
Freiburg ist endgültig in der neuen Saison angekommen. Der Matchwinner ist ein alter Bekannter. Werder erlebt dagegen einen rabenschwarzen Tag.
Lars Reinefeld, dpa
14:11 Uhr
2 min.
Werder-Torwart Mio Backhaus fällt in München aus
Fehlt wegen einer Schulterverletzung gegen die Bayern: Werder-Torwart Mio Backhaus (Archiv)
Werder-Trainer Horst Steffen muss sein Team in München auf einer entscheidenden Position umstellen. Torwart Mio Backhaus fehlt nach einem Trainingsunfall. Sein Ersatz steht vor einer großen Aufgabe.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
Mehr Artikel