Dardai fordert Ngankam: "Er soll laufen, laufen, laufen"

Noch ist Jessic Ngankam mit der U21 bei der EM. Sein Club-Coach Pal Dardai will den Stürmer aber bald in Berlin sehen. Auf den 22-Jährigen wartet dann eine besonders intensive Saisonvorbereitung.

Natürlich wünscht Pal Dardai seinem Sohn Marton Dardai und Herthas Stürmer Jessic Ngankam bei der U21-EM noch viel Erfolg.

Das drohende Aus der deutschen Junioren schon nach der Vorrunde und eine damit verbundene frühere Rückkehr nach Berlin hätte aber gerade für Ngankam einen positiven Nebeneffekt. "Jessic würde eine harte Vorbereitung guttun", sagte Hertha-Chefcoach Dardai beim Trainingsauftakt des Bundesliga-Absteigers.

In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Ngankam die Sommer-Vorbereitung als Leihspieler bei der SpVgg Greuther Fürth und im Vorjahr bei Hertha BSC nach einem Kreuzbandriss und erneuten Knieproblemen nicht in vollem Umfang absolvieren können. In dieser Saison kam der Stürmer im Schlussspurt bei den Berlinern dann wieder häufiger zum Einsatz und gilt nun als wichtiger Bestandteil für einen Neuaufbau in der 2. Liga.

Ngankams Zukunft bei Hertha ungewiss

"In seinem Alter, er ist reif genug, ein richtig hartes Trainingslager zu machen. Sein Körper braucht das. Sonst funktioniert sein Körper nicht. Er kann viel mehr. Er ist ein richtiges Pferd. Er hat einen Körper, er hat Schnelligkeit", sagte Dardai über den 22-Jährigen. U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo berichtete am Dienstag in Batumi von einem intensiven Austausch mit dem Hertha-Coach. Ngankam sei "gesund und fit. Ihm fehlen wie einigen anderen auch Spielminuten. Die kann man nicht ersetzen".

Der U21 droht in Georgien das EM-Aus am Mittwoch. Nur bei einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen England und einem gleichzeitigen Erfolg Israels gegen Tschechien hat die DFB-Auswahl mit den beiden Hertha-Profis Ngankam und Dardai noch die Chance auf das Erreichen des Viertelfinales.

"Schnell nach der EM" solle Ngankam in den Trainingsbetrieb starten, meinte Dardai. "Ich hoffe, dass sie weiterkommen, aber er soll hier sein und laufen, laufen, laufen", betonte der 47-Jährige. Unklar ist derweil aber ohnehin noch, ob Ngankam überhaupt bei der Hertha bleibt. Eintracht Frankfurt soll Interesse an einer Verpflichtung haben. Die Berliner brauchen Transfererlöse. "Von einem Angebot, wer ihn nimmt, da kann ich nicht reinreden", sagte Dardai. Aber: "Einen guten Jessic brauchen wir, aber dafür muss er hart arbeiten."

