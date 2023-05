Darmstadt 98 verspielt in Fürth Zweitliga-Meisterschaft

Darmstadt 98 verabschiedet sich mit einer hohen Niederlage aus Liga zwei und verpasst damit Platz eins.

Mit einer herben 0:4 (0:0)-Pleite bei der SpVgg Greuther Fürth hat Aufsteiger Darmstadt 98 im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga noch die Meisterschaft verspielt. Die Hessen beendeten die Spielzeit mit 67 Punkten als Tabellenzweiter hinter dem punktgleichen Mitaufsteiger 1. FC Heidenheim, der dank eines 3:2-Sieges in Regensburg aufgrund der besseren Tordifferenz noch vorbeizog.

Tobias Raschl in der 50. Minute, Simon Asta (58.), Armindo Sieb (71.) und Julian Green (78.) erzielten vor 14 333 Zuschauern die Tore für die Franken. Darmstadt musste nach einem Platzverweis für Abwehrspieler Patric Pfeiffer (31.) wegen Tätlichkeit eine Stunde lang in Unterzahl spielen.

Ballermann in den Knochen

Nachdem die Hessen zu Wochenbeginn bei einem Kurztrip auf die Ferieninsel Mallorca ausgiebig die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert hatten, ließen sie in Fürth den nötigen Schwung vermissen. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht konnte sich in der ersten Halbzeit keine Chance erarbeiten und hatte Glück, dass es torlos in die Pause ging.

Bereits nach 20 Sekunden musste Darmstadts Ersatztorwart Alexander Brunst, der anstelle von Marcel Schuhen zwischen die Pfosten durfte, einen Schuss von Lukas Petkov entschärfen. Nach 26 Minuten lag der Ball dann zwar im Netz der Gäste, doch der Treffer von Raschl wurde wegen einer vorherigen Abseitsstellung von Ragnar Ache annulliert. Nach einer halben Stunde dezimierten sich die Hessen dann selbst. Pfeiffer wurde von Ache gefoult, trat dann aber gegen den Fürther Stürmer nach und sah nach Videobeweis zurecht die Rote Karte.

In Unterzahl gerieten die Lilien kurz nach Wiederbeginn in Rückstand, als Raschl den Ball unhaltbar für Brunst in die Maschen hämmerte. Wenig später erhöhte Asta mit einem fulminanten Schuss aus 18 Metern unter die Latte. Die Gäste leisteten in der Folge kaum noch Gegenwehr und kassierten folgerichtig zwei weitere Treffer. (dpa)