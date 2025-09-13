Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Darmstadt ringt Braunschweig mit 2:1 nieder

Isac Lidberg jubelt für Darmstadt.
Mehmet Aydin feiert sein Tor für Braunschweig.
Isac Lidberg jubelt für Darmstadt.
Mehmet Aydin feiert sein Tor für Braunschweig.
2. Bundesliga
Darmstadt ringt Braunschweig mit 2:1 nieder
Eintracht Braunschweig ist lange das bessere und effektivere Team, doch dann belohnt sich Darmstadt für sein Bemühen. Spielerisch überzeugen können die Hessen aber nicht.

Darmstadt.

Der SV Darmstadt 98 hat seinem Coach Florian Kohfeldt ein erfolgreiches Jubiläum und Eintracht Braunschweig einen Rückschlag beschert. Der eingewechselte Matej Maglica (86. Minute) erzielte für die Hessen mit einem direkt verwandelten Freistoß den Siegtreffer zum 2:1 (0:1). Zuvor hatte Isac Lidberg (62.) die Gäste-Führung durch Mehmet Aydin (21.) egalisiert. Dem Freistoßtor war eine Notbremse von Eintracht-Kapitän Sven Köhler vorausgegangen, für die er die Rote Karte kassierte. 

Kohfeldt, der vor fast auf den Tag genau vor einem Jahr ebenfalls gegen Braunschweig (1:1) seinen Einstand bei den Lilien gefeiert hatte, sah zunächst tief stehende Gäste. Sein Team war spielbestimmend und engagiert, fand gegen die dicht gestaffelten Braunschweiger aber kaum Lücken. Chancen waren Mangelware. 

Tore jeweils aus dem Nichts, Maglica trifft spät zum Sieg

Aus dem Nichts fiel dann das Gäste-Tor, bei dem Lilien-Torwart Marcel Schuhen keine gute Figur machte. Plötzlich bekamen die Niedersachsen Sicherheit und erstickten jegliche Angriffsbemühungen der Darmstädter schon im Ansatz. 

Auch nach der Pause taten sich die Lilien schwer, doch Torjäger Lidberg nutzte die bis dato einzige Möglichkeit. Von da an lag das Momentum auf Seite der Hausherren. Maglica ließ die 15.000 Zuschauer am Böllenfalltor und Kohfeldt schließlich jubeln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
