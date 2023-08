Darmstadt verliert Testspiel gegen Liverpool 1:3

Preston. Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 hat sich in einem Testspiel gegen den früheren Champions-League-Sieger FC Liverpool trotz einer 1:3 (1:2)-Niederlage gut aus der Affäre gezogen.

Die Hessen kassierten im englischen Preston schnell zwei Tore durch Mohamed Salah (5. Minute) und Diogo Jota (8.). Davon ließ sich die Mannschaft von Torsten Lieberknecht aber nicht einschüchtern.

Vielmehr gab der Anschlusstreffer von Mathias Honsak in der 10. Minute den Darmstädtern viel Auftrieb. Die Gäste spielten danach zeitweise auf Augenhöhe gegen die von Jürgen Klopp trainierten Liverpooler. Erst nach knapp einer Stunde konnte der Kolumbianer Luis Diaz (59.) auf 3:1 erhöhen. Klopp und Lieberknecht kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit beim FSV Mainz 05. Von 1995 bis 2001 spielten sie sechs Jahre lang gemeinsam für den damaligen Zweitligisten.

Generalprobe vor Pflichtspielauftakt

Bei den Reds standen die beiden Mittelfeldspieler und Neuzugänge Dominik Szoboszlai vom RB Leipzig und Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) in der Startelf. Mac Allister wurde mit Argentiniens Auswahl im vergangenen Dezember Weltmeister. Darmstadt-Trainer Lieberknecht bot im Österreicher Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf), in Fabian Nürnberger (1. FC Nürnberg) und Fraser Hornby (Stade Reims) drei neue Spieler von Beginn an auf.

Für die Hessen war das das Spiel gegen die Engländer die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Montag im DFB-Pokal beim FC Homburg. Einen Tag früher starten die Liverpooler mit einem Gastspiel beim FC Chelsea in die neue Spielzeit der Premier League. (dpa)