  • Darts: Littler wird erstmals Nummer eins der Welt

Führt die Weltrangliste erstmals an: Luke Littler. (Archivfoto) Bild: Zac Goodwin/PA Wire/dpa
Führt die Weltrangliste erstmals an: Luke Littler. (Archivfoto) Bild: Zac Goodwin/PA Wire/dpa
Sport-Mix
Darts: Littler wird erstmals Nummer eins der Welt
Der jüngste Weltmeister im Darts-Sport war er schon. Nun hat Luke Littler auch zum ersten Mal Platz eins in der Weltrangliste übernommen.

Wolverhampton.

Luke Littler wird zur jüngsten Nummer eins in der Geschichte der Darts-Weltrangliste. Der 18 Jahre alte Engländer erreichte beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton mit einem klaren 16:9 gegen den Niederländer Danny Noppert das Finale und wird damit seinen Rivalen Luke Humphries (ebenfalls England) am Montag als Primus ablösen.

Davor spielen die beiden besten Profis der Welt am Sonntagabend (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) im direkten Duell um den Titel, den vor zwei Jahren Humphries und im vergangenen Jahr Littler gewann. Selbst bei einem Humphries-Sieg wird Littler aber die Spitzenposition übernehmen.

Humphries hatte Ranglistenplatz eins seit seinem WM-Titel im Januar 2024 inne und wird kurz vor der WM 2026 abgelöst. Damit steht auch fest, dass Littler als Topgesetzter in die WM in London (11. Dezember bis 3. Januar) gehen wird. Die beiden Engländer können sich bei dem auf 128 Spieler vergrößerten Turnier erst im Finale begegnen.

Titel bei WM und World Matchplay

Littler hat einen bemerkenswerten Siegeszug hinter sich und hat bereits jeweils einen Titel bei der WM, der Premier League und dem World Matchplay. In das Turnier im Alexandra Palace wird "The Nuke" (Die Atombombe), wie Littler genannt wird, als Favorit starten. 

Große Rivalen: Luke Littler (vorn) und Luke Humphries. (Archivfoto) Bild: Zac Goodwin/PA Wire/dpa
Große Rivalen: Luke Littler (vorn) und Luke Humphries. (Archivfoto) Bild: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Aus deutscher Sicht sind Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer sowie der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens die Hoffnungsträger für London. Clemens war bislang der einzige deutsche Profi, der bei der WM den Sprung in die Runde der letzten Vier geschafft hat. Schindler brachte es in diesem Jahr als erster Deutscher in die Top 16 der Weltrangliste. (dpa)

