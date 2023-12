Darts-Teenie singt und siegt: Littler bei WM auf Kurs

Mit seinen 16 Jahren verblüfft Luke Littler Publikum und Gegner bei der Darts-WM. Die Fans besingen ihn schon wie Phil Taylor, ein Experte zieht Parallelen zu Lionel Messi.

London. Luke Littler hat das Publikum bei der Darts-WM mit einem weiteren starken Auftritt begeistert und ohne große Probleme die dritte Runde erreicht.

Der 16 Jahre alte Engländer gewann in London klar mit 3:1 gegen Andrew Gilding und bestätigte damit seine starke Form des Vorabends. Die gut 3000 Fans im Alexandra Palace feierten den Jugend-Weltmeister mit Wonderland-Gesängen, die sie früher dem 16-maligen Weltmeister Phil Taylor widmeten.

Littler lieferte eine beeindruckende Show. Nach dem ersten Satz gehen die Profis normalerweise von der Bühne in eine Pause. Littler hingegen blieb oben und sang lautstark zu "Rockin’ All Over the World" von Status Quo mit. Die Fans widmeten ihm den Sprechgesang "You go to school in the morning" (Du gehst morgens zur Schule). Vor Spielbeginn hatte Darts-Experte Wayne Mardle in Bezug auf Littlers Leichtigkeit Parallelen mit Fußball-Superstar Lionel Messi gezogen.

Littler in der dritten Runde gegen Matt Campbell

Tags zuvor hatte Littler sein erstes WM-Spiel glatt mit 3:0 gegen den Niederländer Christian Kist gewonnen und dabei durchschnittlich über 106 Punkte pro drei Pfeile erzielt. Es war der höchste Wert eines Debütanten bei der WM. In den britischen Medien wurde der Teenager sofort gefeiert. Bei den Buchmachern zählt er bereits zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titel.

Nach Weihnachten (ab 27. Dezember) wartet ein Drittrunden-Duell mit Matt Campbell aus Kanada. Der Außenseiter hatte überraschend Ex-Europameister James Wade aus dem Turnier geworfen und trat vor den Feiertagen erst einmal die Heimreise nach Nordamerika an. Pünktlich zu seinem nächsten Match will Campbell im Norden Londons zurück sein. (dpa)