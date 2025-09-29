Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Das bedeutet Völlers Ende 2028 für Nagelsmanns Zukunft

Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere.
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere. Bild: Arne Dedert/dpa
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere.
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere. Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
Das bedeutet Völlers Ende 2028 für Nagelsmanns Zukunft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2028 ist für Rudi Völler endgültig Schluss - das hat der Sportdirektor jüngst erklärt. Bundestrainer Nagelsmann erläutert, was das für ihn und seine Position beim DFB bedeutet.

Frankfurt/Main.

Bundestrainer Julian Nagelsmann macht seine Zukunft beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht von Rudi Völler abhängig. "Ich denke nicht über 2028 hinaus. Wir müssen jetzt erstmal wieder sportlich gut in die Spur kommen. Mein Vertrag hängt nicht von Rudi Völler ab", stellte Nagelsmann am Abend in Frankfurt am Main klar.

Der Bundestrainer war einer von rund 200 geladenen Gästen bei der Premiere des Films "Rudi Völler - Es gibt nur einen", der ab 3. Oktober bei Sky zu sehen ist. Völler hatte am Wochenende erklärt, für ihn sei mit Ende seines Vertrags als DFB-Sportdirektor im Jahr 2028 definitiv Ende. "Ich habe schon zweimal verlängert. Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss", sagte Völler dem "Stern".

Nagelsmann: Völlers Verlängerung war mein Wunsch

Nagelsmann schilderte, dass er einen guten Draht zu Völlers Frau Sabrina habe. "Die sagt mir schon immer, bitte bettel nicht weiter. Wir sind froh, dass er dabei ist und uns begleitet. Er ist wie eine Vaterfigur", sagte Nagelsmann über den Weltmeister von 1990. Das Duo arbeitet seit September 2023, als Nagelsmann auf Hansi Flick folgte, in führender Funktion beim DFB zusammen.

Auch der Vertrag des Bundestrainers gilt bis zur EM 2028 in Großbritannien und Irland. "Ich habe es bei der letzten Verlängerung nicht als Grundvoraussetzung angesehen, dass er auch verlängert. Klar war es ein Wunsch von mir, weil wir menschlich und inhaltlich ein gutes Verhältnis haben", sagte Nagelsmann. 

Der sportliche Fokus beim DFB liegt allerdings auf der WM-Qualifikation, die nach dem 0:2 in der Slowakei in Gefahr geraten ist. Die WM im kommenden Sommer steigt in den USA, Mexiko und Kanada - es ist das erste Mal, dass das bedeutendste Fußballturnier überhaupt mit 48 Nationen ausgetragen wird. Schafft es Deutschland im Herbst nicht direkt, bleibt der Umweg über die Playoffs im kommenden Frühjahr.

 

 

 

 

 

 

 

 

. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
5 min.
Er heißt wie ein Hund: Völlers Leben zwischen Rudi und Wut
Nationalspieler, Teamchef, Sportdirektor: Völler ist ein DFB-Urgestein.
Weltmeister, Teamchef, Publikumsliebling: Rudi Völler blickt auf ein bewegtes Fußball-Leben zurück. In einem Film erinnert er sich an eine Wutrede - und schlendert über den Platz wie Beckenbauer.
Patrick Reichardt, dpa
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
19:34 Uhr
3 min.
Nagelsmann: Mehr machen und weniger reden
Julian Nagelsmann bei Völlers Filmpremiere.
Nach dem Fehlstart in der WM-Qualifikation bemüht der Bundestrainer ein Basketball-Bild und sucht - im übertragenen Sinne - seine Dreierwerfer. Ein BVB-Verteidiger kehrt sicher ins Aufgebot zurück.
Mehr Artikel