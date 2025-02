Das Beispiel GGZ-Arena macht Schule: Derby zwischen VFC Plauen und FSV Zwickau verlegt

Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird die Partie im Vogtlandstadion erst 14 Uhr angepfiffen. Der Gastgeber rechnet mit rund 4000 Zuschauern.

Nicht 13, sondern um 14 Uhr wird am Sonntag das Westsachsenderby zwischen VFC Plauen und dem FSV Zwickau im Vogtlandstadion angepfiffen. Ein entsprechender Antrag des gastgebenden Vereins wurde am Dienstag unter Zustimmung der Polizeibehörden, des Fernsehens und des FSV vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) abgesegnet. Am Vortag war eine...