Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Das Ende einer Reise: Bielefeld frustriert über Pokal-Aus

Bielefelds-Trainer Kniat tröstet seinen Spieler Corboz (r.)
Bielefelds-Trainer Kniat tröstet seinen Spieler Corboz (r.) Bild: Soeren Stache/dpa
Bielefelds Torwart Kersken ärgert sich über die Niederlage in Berlin.
Bielefelds Torwart Kersken ärgert sich über die Niederlage in Berlin. Bild: Soeren Stache/dpa
Bielefelds-Trainer Kniat tröstet seinen Spieler Corboz (r.)
Bielefelds-Trainer Kniat tröstet seinen Spieler Corboz (r.) Bild: Soeren Stache/dpa
Bielefelds Torwart Kersken ärgert sich über die Niederlage in Berlin.
Bielefelds Torwart Kersken ärgert sich über die Niederlage in Berlin. Bild: Soeren Stache/dpa
Fußball
Das Ende einer Reise: Bielefeld frustriert über Pokal-Aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der sechste Streich gelang nicht. Bielefelds Pokalhelden hadern nach dem Aus gegen Union Berlin. Wieder platzen die Träume der Arminia in der Hauptstadt.

Berlin.

Arminia-Trainer Mitch Kniat nahm seinen Freund Steffen Baumgart in den Arm und wünschte ihm mit Union Berlin viel Glück auf dem Weg Richtung Finale. Für die Bielefelder Pokal-Experten blieb nach 120 Minuten Fußball-Leidenschaft diesmal nur der Frust über eine bittere Niederlage. Der sechste Streich gegen einen Bundesligisten innerhalb eines Jahres war möglich für die Ostwestfalen - doch die Eisernen hatten diesmal das bessere Ende für sich. 

"Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es gab ein paar Situationen, wo wir dann nicht da waren, aber keinen Vorwurf. Die Mannschaft ist ans Limit und darüber hinaus gegangen, ich bin sehr stolz", sagte der Bielefelder Coach nach dem 1:2 (1:1, 1:1) nach Verlängerung im Stadion an der Alten Försterei. 

Fünf Siege gegen Bundesliga-Clubs

Vor 364 Tagen hatte das Bielefelder Pokal-Wunder eben gegen Union noch als Drittligist richtig Fahrt aufgenommen. Es folgten weitere Siege auf der Alm gegen den SC Freiburg, Werder Bremen, Bayer Leverkusen und in dieser Saison wieder gegen Bremen. Unterbrochen bekanntlich nur vom 2:4 im Finale gegen den VfB Stuttgart, nach dem sich die Arminen im Berliner Olympiastadion zumindest wie ein moralischer Sieger fühlen konnten. 

Nun war wieder in der Hauptstadt Schluss im lieb gewonnenen Cup-Wettbewerb - und das schon in Runde zwei. "Die Erwartungen waren auch intern hoch, damit meine ich die Mannschaft. Wir haben gemerkt auch heute war was möglich", sagte Mittelfeldspieler Mael Corboz. "Es ist extrem bitter. Was wir letztes Jahr erlebt haben, war extrem schön, das wollten wir nochmal erleben", fügte er an. 

Tatsächlich war der Zweitliga-Aufsteiger gegen Union nicht das schlechtere Team, überzeugte mit spielerischem Mut. Doch diesmal fehlte diese Wunder-Prise, die die Ostwestfalen durch den Pokal begleitet hatte. "Wir haben eine Top-Partie gemacht, wir fahren enttäuscht nach Hause", sagte Kniat. 

Sorge um Mehlem

Mit auf den Heimweg ging die Sorge um Marvin Mehlem, der wegen seiner Achillessehnenprobleme in der Verlängerung nicht durchhielt. Das Wechselkontingent war schon erschöpft, in Unterzahl kassierte Bielfeld das entscheidende Gegentor durch Danilho Doekhi (107. Minute). 

Wie ernst die Blessur Mehlems ist, konnte Kniat nicht sagen. "Ich habe nicht studiert, ich bin kein Doktor", sagte er. Eine Diagnose stand aus. Kniat muss sich um die symbolischen Pokalwunden seiner Spieler kümmern. In der 2. Liga geht es am Samstag (13.00 Uhr/Sky) zu Darmstadt 98. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
3 min.
Union mit Zittersieg gegen Pokal-Schreck Bielefeld
Bielefelds Kunze (l.) und Union Leite (r.) visieren den Ball an.
Arminia Bielefeld war ganz nah dran. Bei Union Berlin sind die Pokal-Helden aus Ostwestfalen auf dem Weg zum nächsten Coup. Doch dann schlagen die Eisernen in der Verlängerung noch zu.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
28.10.2025
2 min.
Baumgart über Kniat: "Wenn er mit meiner Frau telefoniert.."
Steffen Baumgart freut sich auf das Wiedersehen mit Mitch Kniat.
Vor einem Jahr fliegt Union Berlin gegen Bielefeld aus dem DFB-Pokal. Am Mittwoch will sich der Bundesligist revanchieren. Vor dem Duell geht es plötzlich auch um die Frau des Union-Trainers.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
Mehr Artikel