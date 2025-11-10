Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Das erwartet U21-Nationalcoach Di Salvo von Bayerns Karl

Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto)
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo lässt die Frage nach der Nummer 1 offen. (Archivfoto)
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo lässt die Frage nach der Nummer 1 offen. (Archivfoto) Bild: Christian Kunz/dpa
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto)
Lennart Karl soll bei der U21 wie für den FC Bayern wirbeln. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo lässt die Frage nach der Nummer 1 offen. (Archivfoto)
U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo lässt die Frage nach der Nummer 1 offen. (Archivfoto) Bild: Christian Kunz/dpa
Fußball
Das erwartet U21-Nationalcoach Di Salvo von Bayerns Karl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geht der Höhenflug von Bayern-Juwel Lennart Karl auch bei der U21 weiter? Nationalcoach Antonio Di Salvo hat klare Erwartungen an den 17-Jährigen. Prestigeträchtige Fragen lässt der Trainer offen.

Herzogenaurach.

Nach den starken Auftritten beim FC Bayern München hat U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo klare Erwartungen an Shootingstar Lennart Karl. "Ich erwarte mir von Lennart, dass er diese Art, die er jetzt bei Bayern zeigt, auch bei uns übertragen kann", sagte Di Salvo. "Er soll unbekümmert aufspielen."

Das 17 Jahre junge Bayern-Juwel wurde für die beiden EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Fürth gegen Malta und am Dienstag nächster Woche in Georgien erstmals in den Kader der U21 berufen. Auch der Heidenheimer Fußballprofi Arijon Ibrahimovic ist neu dabei.

Di Salvo lässt Kapitänsfrage offen

Karl sorgt seit Wochen mit starken Leistungen bei den noch ungeschlagenen Münchnern für Aufsehen. Einige hatten daher sogar schon mit einer Nominierung Karls für die beiden noch ausstehenden WM-Qualifikationsspiele des A-Teams in Luxemburg und gegen die Slowakei gerechnet.

Offen ließ Di Salvo zwei prestigeträchtige Personalfragen. Wer das Team als Kapitän anführt, das dürfte zwischen Tom Bischof (FC Bayern), Aljoscha Kemlein (Union Berlin) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) entschieden werden. Bei der Besetzung für das Tor legte sich der U21-Nationalcoach zum Start der Länderspiel-Woche nicht fest. Zuletzt hatte der Paderborner Dennis Seimen in Abwesenheit des verletzten Bremers Mio Backhaus das Tor gehütet, davor waren beide zum Einsatz gekommen. 

U21 mit einem "Luxus"

"Auf der Torhüterposition haben wir den Luxus, dass wir zwei Torhüter haben, die gerade sehr viel spielen und auf sich aufmerksam machen", sagte Di Salvo. Er wolle die Leistung der kommenden Tage bewerten und nach Gesprächen entscheiden.

Die U 21-EM 2027 findet in Albanien und Serbien statt. Nach drei Qualifikationsspieltagen ist Deutschland mit sechs Punkten Tabellenzweiter hinter Griechenland (neun) und vor Georgien (fünf). Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
2 min.
U21 statt Nationalteam: Bayern-Juwel Karl erstmals dabei
Lennart Karl wurde erstmals für die deutsche U21 nominiert. (Archivbild)
Lennart Karl trumpft derzeit groß auf. Viele sehen ihn schon im Nationalteam. Doch erst einmal geht es für den 17-Jährigen in die U21. Sein Verein begrüßt diesen Weg.
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
14.10.2025
3 min.
U21 mit spätem "Punch" gegen Nordirland - Trainer "gealtert"
Sein Elfmeter brachte Deutschland nach vorn: Dzenan Pejcinovic.
Der Kampf um das EM-Ticket verlangt der deutschen U21 auch in Nordirland viel ab. Nach der Pleite gegen Griechenland sorgt ein entschlossener Schlussspurt diesmal aber für ein Happy End.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel