Das erwartet U21-Nationalcoach Di Salvo von Bayerns Karl

Geht der Höhenflug von Bayern-Juwel Lennart Karl auch bei der U21 weiter? Nationalcoach Antonio Di Salvo hat klare Erwartungen an den 17-Jährigen. Prestigeträchtige Fragen lässt der Trainer offen.

Herzogenaurach. Nach den starken Auftritten beim FC Bayern München hat U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo klare Erwartungen an Shootingstar Lennart Karl. "Ich erwarte mir von Lennart, dass er diese Art, die er jetzt bei Bayern zeigt, auch bei uns übertragen kann", sagte Di Salvo. "Er soll unbekümmert aufspielen."

Das 17 Jahre junge Bayern-Juwel wurde für die beiden EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Fürth gegen Malta und am Dienstag nächster Woche in Georgien erstmals in den Kader der U21 berufen. Auch der Heidenheimer Fußballprofi Arijon Ibrahimovic ist neu dabei.

Di Salvo lässt Kapitänsfrage offen

Karl sorgt seit Wochen mit starken Leistungen bei den noch ungeschlagenen Münchnern für Aufsehen. Einige hatten daher sogar schon mit einer Nominierung Karls für die beiden noch ausstehenden WM-Qualifikationsspiele des A-Teams in Luxemburg und gegen die Slowakei gerechnet.

Offen ließ Di Salvo zwei prestigeträchtige Personalfragen. Wer das Team als Kapitän anführt, das dürfte zwischen Tom Bischof (FC Bayern), Aljoscha Kemlein (Union Berlin) und Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) entschieden werden. Bei der Besetzung für das Tor legte sich der U21-Nationalcoach zum Start der Länderspiel-Woche nicht fest. Zuletzt hatte der Paderborner Dennis Seimen in Abwesenheit des verletzten Bremers Mio Backhaus das Tor gehütet, davor waren beide zum Einsatz gekommen.

U21 mit einem "Luxus"

"Auf der Torhüterposition haben wir den Luxus, dass wir zwei Torhüter haben, die gerade sehr viel spielen und auf sich aufmerksam machen", sagte Di Salvo. Er wolle die Leistung der kommenden Tage bewerten und nach Gesprächen entscheiden.

Die U 21-EM 2027 findet in Albanien und Serbien statt. Nach drei Qualifikationsspieltagen ist Deutschland mit sechs Punkten Tabellenzweiter hinter Griechenland (neun) und vor Georgien (fünf). Für die Endrunde qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs. (dpa)