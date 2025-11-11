Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Das Geheimnis von Julia Taubitz aus dem Erzgebirge: Rodeln ist wie Tanzen

Julia Taubitz trägt ihren Schlitten im Eugenio-Monti-Sliding-Center in Cortina d’Ampezzo zum Start. Der Erzgebirgerin gefällt der Rhythmus der neuen Olympiabahn, die nach ihrem Geschmack aber gern noch etwas anspruchsvoller hätte sein dürfen.
Julia Taubitz trägt ihren Schlitten im Eugenio-Monti-Sliding-Center in Cortina d’Ampezzo zum Start. Der Erzgebirgerin gefällt der Rhythmus der neuen Olympiabahn, die nach ihrem Geschmack aber gern noch etwas anspruchsvoller hätte sein dürfen. Bild: Michael Kristen/IMAGO
Julia Taubitz trägt ihren Schlitten im Eugenio-Monti-Sliding-Center in Cortina d’Ampezzo zum Start. Der Erzgebirgerin gefällt der Rhythmus der neuen Olympiabahn, die nach ihrem Geschmack aber gern noch etwas anspruchsvoller hätte sein dürfen.
Julia Taubitz trägt ihren Schlitten im Eugenio-Monti-Sliding-Center in Cortina d’Ampezzo zum Start. Der Erzgebirgerin gefällt der Rhythmus der neuen Olympiabahn, die nach ihrem Geschmack aber gern noch etwas anspruchsvoller hätte sein dürfen. Bild: Michael Kristen/IMAGO
Sport-Mix
Das Geheimnis von Julia Taubitz aus dem Erzgebirge: Rodeln ist wie Tanzen
Redakteur
Von Thomas Scholze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Februar möchte Julia Taubitz ihre Karriere mit einer Olympiamedaille krönen, am liebsten mit der goldenen. Die neue Bahn in Cortina kommt der Erzgebirgerin aber nicht so ganz zupass.

Diese junge Frau kann viele Dinge: nähen, backen, leidlich gut Schlagzeug spielen, surfen, Motorboot und Motorrad fahren – und vor allem: ganz schnell rodeln. In ihrem Sport hat Julia Taubitz als bislang insgesamt achtfache Weltmeisterin und fünfmalige Gewinnerin des Gesamtweltcups fast alles erreicht. Fast. Eine Sache fehlt noch: eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
10.11.2025
4 min.
Kita-Gebühren: So groß sind die Unterschiede im Erzgebirge
Wer Pech mit dem Wohnort hat, zahlt über 100 Euro mehr im Monat für einen Krippenplatz als anderswo im Erzgebirge.
Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung steigen im Erzgebirgskreis vielerorts weiter. Doch was muss durchschnittlich berappt werden? Wo sind sie am höchsten und wo am niedrigsten – und warum?
Katrin Hofmann
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
3 min.
Vorfreude im Erzgebirge: Die Annaberger haben ihren Weihnachtsbaum
Am Dienstag wurde der Weihnachtsbaum auf dem Annaberger Markt aufgestellt.
Der Annaberger Marktplatz wandelt sich gegenwärtig wieder zum Weihnachtsmarkt. Am Dienstag wurde das von vielen Schaulustigen beobachtet – auch von zwei besonderen Besuchern.
Antje Flath und Sebastian Paul
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel