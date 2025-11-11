Das Geheimnis von Julia Taubitz aus dem Erzgebirge: Rodeln ist wie Tanzen

Im Februar möchte Julia Taubitz ihre Karriere mit einer Olympiamedaille krönen, am liebsten mit der goldenen. Die neue Bahn in Cortina kommt der Erzgebirgerin aber nicht so ganz zupass.

Diese junge Frau kann viele Dinge: nähen, backen, leidlich gut Schlagzeug spielen, surfen, Motorboot und Motorrad fahren – und vor allem: ganz schnell rodeln. In ihrem Sport hat Julia Taubitz als bislang insgesamt achtfache Weltmeisterin und fünfmalige Gewinnerin des Gesamtweltcups fast alles erreicht. Fast. Eine Sache fehlt noch: eine...