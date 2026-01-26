Das Gold in der Essecke: „Turin überstrahlt alles und bleibt unvergesslich“

Wintersport
In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele. „Freie Presse“ blickt 20 Jahre zurück – auf Olympia 2006 in Turin und spricht mit Startern aus der Region. Folge 5: Sylke Otto.
Wenn Sylke Otto nach ihrer Goldmedaille von den Olympischen Spielen 2006 schauen will, braucht sie nicht lange zu suchen. Das olympische Gold liegt direkt neben dem von den Spielen 2002 in Salt Lake City auf einem Regal in der Essecke im Wohnzimmer. Die weiteren Trophäen ihrer einzigartigen sportlichen Karriere als Rennrodlerin sind aus...
