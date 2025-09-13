Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • "Das grausamste Trikot der Liga": BVB-Fans verärgert

Die BVB-Fans protestieren gegen die neuen Auswärtstrikots.
Die BVB-Fans protestieren gegen die neuen Auswärtstrikots. Bild: Harry Langer/dpa
Die Auswärtstrikots von Karim Adeyemi & Co. stören die Fans von Borussia Dortmund.
Die Auswärtstrikots von Karim Adeyemi & Co. stören die Fans von Borussia Dortmund. Bild: Harry Langer/dpa
Die BVB-Fans protestieren gegen die neuen Auswärtstrikots.
Die BVB-Fans protestieren gegen die neuen Auswärtstrikots. Bild: Harry Langer/dpa
Die Auswärtstrikots von Karim Adeyemi & Co. stören die Fans von Borussia Dortmund.
Die Auswärtstrikots von Karim Adeyemi & Co. stören die Fans von Borussia Dortmund. Bild: Harry Langer/dpa
1. Bundesliga
"Das grausamste Trikot der Liga": BVB-Fans verärgert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Dortmunder laufen in Heidenheim erstmals in ihren neuen Auswärtstrikots auf. Bei vielen Anhängern der Schwarz-Gelben kommt das Outfit überhaupt nicht gut an.

Heidenheim.

Die neuen Auswärtstrikots von Borussia Dortmund sorgen bei vielen Fans des BVB weiter für Unmut. "Das grausamste Trikot der Liga" stand auf einem Banner, das die mitgereisten Anhänger beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim zeigten. "Borussia bleibt schwarz-gelb" und "Grau bleibt im Leben alle Theorie" war auf anderen Plakaten zu lesen. Zudem sangen die Fans schon vor dem Anpfiff lautstark "Wir wollen schwarz-gelbe Trikots".

"Ich glaube, es wird nie so sein, dass ein Trikot bei Borussia Dortmund 100 Prozent Zustimmung finden wird", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 2:0 (2:0)-Sieg des BVB auf der Ostalb. "Es gibt immer Menschen, die sich etwas Jüngeres, Frisches, Kreatives wünschen. Grundsätzlich wissen wir, welche Farben unsere Stadt und unseren Club vertreten. Ich glaube, dass das auch bei nahezu allen Trikots in der Form auch umgesetzt wird."

Die Geschmäcker seien eben verschieden, meinte Nationalspieler Maximilian Beier, der das zweite Dortmunder Tor erzielt hatte. Grundsätzlich sei ihm schwarz-gelb auch lieber. Er finde das Trikot aber "in Ordnung".

Viele negative Reaktionen

Das neue Auswärtstrikot, das der achtmalige deutsche Fußball-Meister unter der Woche präsentiert hatte, feierte in Heidenheim seine Pflichtspiel-Premiere. Es ist überwiegend in einem hellgrauen Ton gehalten, zudem mit schwarzen und neongelben Elementen versehen. Viele BVB-Fans wollen sich offenbar erst gar nicht daran gewöhnen. In Foren und sozialen Medien hatte es in den vergangenen Tagen schon zahlreiche negative Kommentare dazu gegeben.

Auswärts trug der Bundesligist in den vergangenen Jahren fast immer überwiegend schwarz gehaltene Trikots. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:20 Uhr
3 min.
Baum blockiert Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz: Das sind die ersten Fotos
Update
Ein Baum ist zwischen Frankenstein und Kleinschirma auf die Bahnstrecke gestürzt. Während der Fällarbeiten liegt der Bahnverkehr lahm.
Ein Baum auf den Gleisen behindert seit Dienstagmorgen den Bahnverkehr zwischen Freiberg und Chemnitz. Fahrgäste wurden aus einem RB 30 evakuiert.
Thomas Kaufmann, Frank Hommel, Cornelia Schönberg
12:06 Uhr
4 min.
Meister? Kovac warnt formstarken BVB vor Glatteis
Gut in Form: Dortmunds Maximilian Beier (r.) traf beim Sieg in Heidenheim.
Die Dortmunder reisen mit breiter Brust zum Champions-League-Auftakt nach Turin. Maximilian Beier formuliert nach dem Sieg in Heidenheim schon mal eine Titel-Ansage. Sein Trainer bremst ihn aber.
Christoph Lother, dpa
14:25 Uhr
1 min.
Straßenbahn-Fahrer muss in Plauen Vollbremsung einleiten: Es gibt Verletzte
Zu einem Unfall mit verletzten Straßenbahninsassen eilte die Polizei am Montagvormittag an die Syrastraße.
Zwei ältere Insassen der Tram wurden bei der Gefahrenbremsung verletzt. Was war passiert?
FP
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
17:31 Uhr
3 min.
Guirassy trifft weiter: BVB besiegt dezimierte Heidenheimer
Traf auch Heidenheim: Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy (r.).
Serhou Guirassy schlägt auch im achten Liga-Spiel in Serie zu. Auch Maximilian Beier trifft gegen den FCH, der sich früh selbst schwächt. Die neuen Trikots sorgen bei den Gäste-Fans jedoch für Ärger.
Christoph Lother, dpa
Mehr Artikel