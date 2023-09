Das Kommen und Gehen in der Führungsetage des FSV Zwickau

Im Zwickauer Fußball werden aktuell kleinere Brötchen gebacken. Der FSV hat sich personell neu aufgestellt. In den vergangenen 15 Monaten gab es Abstieg Rücktritte, Beurlaubungen, Abberufungen und Vertragsauflösungen. Wird nun alles besser?

Gut drei Monate nach dem Absturz in die Fußball-Regionalliga soll ein fast komplett neues Führungspersonal die Schwäne wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen. Wie tief die Fallhöhe ist, zeigt sich schon in der Perspektive, zumindest der zeitnahen: Nach sieben Jahren 3. Liga hat sich am Ziel Klassenerhalt nichts geändert - dies allerdings nun...