  • Das sagt Nagelsmann zur WM-Perspektive von ter Stegen

Marc-André ter Stegen arbeitet an seinem Comeback (Archivbild).
Marc-André ter Stegen arbeitet an seinem Comeback (Archivbild).
Fußball
Das sagt Nagelsmann zur WM-Perspektive von ter Stegen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Marc-André ter Stegen macht laut Julian Nagelsmann Fortschritte in der Reha. Für ein DFB-Comeback formuliert der Bundestrainer aber klare Anforderungen. 2025 wird es damit nicht mehr klappen.

Köln.

Julian Nagelsmann rechnet nicht mehr mit einem Comeback von Stammtorwart Marc-André ter Stegen in der Fußball-Nationalmannschaft während der WM-Qualifikation. "Dieses Jahr erwarte ich keine Rückkehr", sagte der Bundestrainer nach dem 3:1 gegen Nordirland in Köln. Die DFB-Auswahl bestreitet bis November noch vier Partien mit dem Ziel der direkten Qualifikation für die Weltmeisterschafts-Endrunde 2026. 

Ter Stegen hatte sich im Juli am Rücken operieren lassen. Er befindet sich aktuell in der Reha-Phase. Beim FC Barcelona war er unabhängig von der Blessur von Trainer Hansi Flick nicht mehr als Stammkraft eingeplant worden. 

Ter Stegen muss im Verein spielen

Nagelsmann pocht allerdings auch beim 33-Jährigen nach seinem Comeback auf regelmäßige Club-Einsätze. "Er ist dann die Nummer eins, wenn er spielt", sagte der Bundestrainer. Nagelsmann konstatierte zugleich Fortschritte beim Torhüter. 

"Die Reha läuft gut und ich glaube auch, dass er ein bisschen früher wieder einsteigen kann als anfangs vermutet", sagte der 38 Jahre alte Nagelsmann. Ter Stegen selbst hatte nach der Operation von einer dreimonatigen Ausfallzeit gesprochen. Die Torwartposition bezeichnete Nagelsmann als "superdelikat". Man brauche "schon Rhythmus". 

Der Bundestrainer verlangt von seinem Torhüter Spielpraxis nach der Verletzung.
Der Bundestrainer verlangt von seinem Torhüter Spielpraxis nach der Verletzung.
Baumann "ein guter Torwart"

Für die sechs Qualifikationsspiele bis November hat der Bundestrainer Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim zur Nummer eins ernannt. Der 35-Jährige hatte ter Stegen auch schon nach dessen Knieoperation vertreten, durch die er insgesamt sechs Länderspiele in der Nations League verpasst hatte. 

"Wir haben für zwei Spiele auch gesehen, dass Olli ein guter Torwart ist. Also muss auch keiner hektisch werden. Marc soll sich die Zeit nehmen, die er braucht", sagte Nagelsmann zur Torwartsituation in der Nationalmannschaft. (dpa)

