Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei.
Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei. Bild: Christian Charisius/dpa
Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei.
Julian Nagelsmann spricht nach dem 6:0 gegen die Slowakei. Bild: Christian Charisius/dpa
Fußball
Das steht jetzt an für Nagelsmann Richtung WM
Julian Nagelsmann reist für die Auslosung in die USA. Bis zu den nächsten Länderspielen plant der Bundestrainer viele Gespräche mit Club-Trainern. Welche Termine jetzt für die WM entscheidend sind.

Leipzig.

Bis März muss Julian Nagelsmann nach der famos gesicherten WM-Qualifikation auf die nächsten Länderspiele warten. Der Bundestrainer ist kein Freund dieser langen Auszeit, aber an Arbeit mangelt es ihm nicht. 

"Die nächsten vier Monate haben viel mit Scouting, viel mit Gesprächen, auch mit Vereinstrainern zu tun, die alle natürlich ein Interesse haben, dass sie guten Fußball spielen", berichtete der Bundestrainer nach dem 6:0 gegen die Slowakei von seinem Programm. 

Einer der wichtigsten Termine steht für Nagelsmann aber schon in gut zwei Wochen in den USA an. Dann erfährt er, gegen wen die Fußball-Nationalmannschaft im kommenden Sommer in der Gruppenphase ran muss. Die Vorbereitung nimmt dann richtig Fahrt auf. 

Ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten: 

TerminEreignisOrt
5. Dezember WM-GruppenauslosungWashington
ca. bis JahresendeBekanntgabe WM-Quartieroffen
27. März*Testspiel, Gegner offenoffen
30. MärzTestspiel ElfenbeinküsteStuttgart
Mitte MaiBekanntgabe vorläufiger WM-Kaderoffen
16. Mailetzter Bundesliga-Spieltagdiverse
23. MaiDFB-PokalfinaleBerlin
ca. 25. Mai*Start Trainingslagervermutlich Herzogenaurach
31. MaiTestspiel gegen FinnlandMainz
Anfang JuniAbflug in die USAoffen
1. od. 2. Juni-WocheTestspiel in den USA, Gegner offenoffen
11. Juni-19. JuliWM-EndrundeUSA, Mexiko, Kanada

* Termin noch nicht bestätigt (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
