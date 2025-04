De Bruyne verkündet City-Abschied - Wolfsburg bietet sich an

Nach seinem Wechsel von Wolfsburg zu Manchester City stieg Kevin De Bruyne zum Superstar auf. Doch die Erfolgsära findet im Sommer ein Ende. Der Belgier verabschiedet sich mit emotionalen Worten.

Manchester.

Belgiens Mittelfeldstar Kevin De Bruyne wird den englischen Meister Manchester City am Saisonende nach zehn Jahren verlassen. "Nichts davon ist leicht zu schreiben, aber als Fußballspieler wissen wir alle, dass dieser Tag irgendwann kommt. Dieser Tag ist da – und ihr verdient es, es zuerst von mir zu hören", ließ der 33-Jährige in einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Statement verlauten.

"Der Fußball hat mich zu euch allen geführt – und zu dieser Stadt. Ich habe meinen Traum verfolgt, ohne zu wissen, dass diese Zeit mein Leben verändern würde", schrieb der Kapitän der Cityzens: "Diese Stadt. Dieser Verein. Diese Menschen … haben mir ALLES gegeben. Ich hatte keine andere Wahl, als ALLES zurückzugeben! Und wisst ihr was – wir haben alles gewonnen."

City-Trainer Pep Guardiola drückte große Wertschätzung für seinen langjährigen Führungsspieler aus. "Es gibt keine Zweifel, dass er einer der Größten ist", sagte der Spanier: "Seine Vorlagen, seine Tore, seine Übersicht im letzten Drittel – das ist so schwer zu ersetzen."

Von Wolfsburg zum Weltclub

Der Belgier De Bruyne wechselte 2015 vom VfL Wolfsburg zu Man City und prägte dort eine Erfolgsära. Mit dem Club gewann er unter anderem sechs Meistertitel und 2023 die Champions League. Zuletzt hatte er unter Startrainer Guardiola aber seinen Stammplatz beim kriselnden englischen Meister verloren. Sein Ende Juni auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, De Bruyne ist damit für andere Clubs ablösefrei zu haben.

Die Wolfsburger boten dem Belgier mit einem launigen Tweet bereits eine Rückkehr an. "Lieber Kevin, erinnerst du dich? Du und ich vor zehn Jahren? Wie wäre es erneut mit uns beiden?", schrieb der Club bei "X". De Bruyne spielte in der Bundesliga auch eine Saison auf Leihbasis für Werder Bremen.

Wahrscheinlicher ist allerdings, dass es den Mittelfeldspieler am Ende seiner Karriere nach Saudi-Arabien oder in die USA zieht. Manchester und der Club würden bei ihm und seiner Familie allerdings für immer im Herzen bleiben, bekräftigte der Profi: "Wir können der Stadt, dem Verein, den Mitarbeitern, Teamkollegen, Freunden und der Familie nicht genug für diese zehnjährige Reise danken. Jede Geschichte geht einmal zu Ende, aber dies war definitiv das schönste Kapitel. Lasst uns diese letzten Momente gemeinsam genießen!" (dpa)