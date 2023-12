DEB-Junioren müssen um Klassenerhalt bei U20-WM bangen

Zum Abschluss der U20-WM in Schweden steht Deutschland nach einer überraschend klaren Niederlage unter Druck.

Göteborg. Die deutschen Eishockey-Junioren müssen bei der U20-WM um den Klassenerhalt zittern. Im dritten Spiel verlor das Team von Trainer Tobias Abstreiter in Göteborg gegen Lettland überraschend klar mit 2:6 (0:3, 1:2, 1:1).

Im Abschlussspiel der Gruppe A gegen Mitfavorit Kanada muss Deutschland für den Viertelfinal-Einzug die Verlängerung für den dringend benötigten Punkt erreichen. Bei einer Niederlage in der regulären Spielzeit geht es gegen den Letzten der Gruppe B in einem Relegationsspiel um den Verbleib in der Top-Division.

Nach den guten Auftritten zuvor gegen Finnland (4:3) und Gastgeber Schweden (0:5) erwischte das Abstreiter-Team einen katastrophalen Start. Nach dem ersten Drittel lag Lettland mit 3:0 in Führung. Auch das 1:3 durch Samuel Schindler (28. Minute) brachte keine Besserung. Die Letten waren weiter in Torlaune und bauten den Vorsprung auf 6:1 aus. Der zweite deutsche Treffer durch Norwin Panocha kam zu spät (54.). (dpa)