DEB-Junioren überraschen Finnland zum Start der U20-WM

Mit einem Sieg gegen einen Mitfavoriten hat für die deutschen Eishockey-Junioren die U20-WM perfekt begonnen. Ein Münchner trifft doppelt.

Göteborg.

Die deutschen Eishockey-Junioren sind perfekt in die U20-Weltmeisterschaft gestartet. Das Team von Trainer Tobias Abstreiter bezwang in Göteborg die finnische Auswahl mit 4:3 (1:1, 3:2, 0:0). Das Ziel der DEB-Auswahl ist der Klassenverbleib in der Top-Division.