DEL auf Rekordjagd: Zuschauerzahlen steigen

In der deutschen Profiliga mit den meisten Zuschauern jenseits des Fußballs steigt das Fan-Aufkommen weiter. Ein Verein könnte am Ende der Saison sogar einen Europarekord aufstellen.

Neuss.

Die Deutsche Eishockey Liga ist in ihrer 30. Saison auf dem Weg zu einem Zuschauerrekord. Zur Hälfte der Hauptrunde kamen bislang im Schnitt mehr als zehn Prozent mehr Menschen in die Hallen als in der Vorsaison. Das teilte die DEL mit.