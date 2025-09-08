Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • DEL-Meistertipps: Nur ein Coach wettet gegen die Eisbären

Triumphiert Trainer Serge Aubin mit seinen Eisbären erneut in der Deutschen Eishockey Liga?
Triumphiert Trainer Serge Aubin mit seinen Eisbären erneut in der Deutschen Eishockey Liga? Bild: Andreas Gora/dpa
Triumphiert Trainer Serge Aubin mit seinen Eisbären erneut in der Deutschen Eishockey Liga?
Triumphiert Trainer Serge Aubin mit seinen Eisbären erneut in der Deutschen Eishockey Liga? Bild: Andreas Gora/dpa
Wintersport
DEL-Meistertipps: Nur ein Coach wettet gegen die Eisbären
Carsten Lappe, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast alle DEL-Trainer setzen auf die Eisbären – doch einer tippt auf Köln. Was spricht für die Haie und warum bleibt Berlin trotzdem Top-Favorit?

Neuss.

Wer soll Serienmeister Eisbären Berlin in der neuen Spielzeit der Deutschen Eishockey Liga schlagen? Niemand - davon ist die große Mehrheit der DEL-Trainer überzeugt. Vor der am Dienstag beginnenden neuen Eiszeit setzen acht von 14 sportlich Verantwortlichen der Clubs auf den Titelverteidiger, drei weitere nennen die Eisbären als Teil eines erweiterten Favoritenkreises, zwei wollten sich nicht explizit festlegen - und nur einer wettet gegen den elfmaligen Meister.

"Ich sehe die Kölner Haie vorne. Sie haben eine sehr starke Verteidigung", sagte der frühere Haie-Coach Niklas Sundblad von Aufsteiger Dresdner Eislöwen in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Niklas Sundblad von Aufsteiger Dresden sieht seinen Ex-Club Köln diesmal vorn.
Niklas Sundblad von Aufsteiger Dresden sieht seinen Ex-Club Köln diesmal vorn. Bild: Thomas Heide/dpa
Niklas Sundblad von Aufsteiger Dresden sieht seinen Ex-Club Köln diesmal vorn.
Niklas Sundblad von Aufsteiger Dresden sieht seinen Ex-Club Köln diesmal vorn. Bild: Thomas Heide/dpa

Vor dem DEL-Auftaktspiel seiner Eislöwen am Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) bei den Eisbären gab Sundblad auch eine Einschätzung, was das Problem der Berliner in der kommenden Spielzeit sein könnte. "Berlin wird schwer zu schlagen sein, aber durch die Verletzung von Kai Wissmann sind sie spürbar geschwächt", sagte der Sundblad mit Blick auf den monatelangen Ausfall des Nationalverteidigers der Eisbären.

Wissmann-Ausfall könnte Berlins Problem werden

"Natürlich haben wir bei den Eisbären große Ziele. Wir haben eine gute und eingespielte Mannschaft, die nur punktuell verstärkt werden musste", sagte Berlins Erfolgscoach Serge Aubin. Der Kanadier ist zusammen mit Münchens Oliver David einer von zwei Coaches, die die eigenen Ambitionen betonten, ohne sich genau festlegen zu wollen.

"Wir haben uns ein Ziel gesetzt, das bekannt ist, und dann fokussieren wir uns darauf, es zu erreichen. Wenn du nicht zielst wie ein Bogenschütze, nur eine Sekunde vom Ziel abweichst, verpasst du es", befand David. 

Die große Mehrheit aber sieht im Wissmann-Ausfall kein Problem für Berlin, um den Titel-Hattrick nach 2024 und 2025 zu schaffen. "Die Eisbären Berlin bringen alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr mit: Eine starke Kaderstruktur, hohe Qualität und Quantität, eine gefestigte Teamkultur sowie ein Spielsystem, das funktioniert. Hinzu kommt ein Trainer mit dem nötigen Know-how, um den Titel sogar back-to-back zu holen", sagte Frankfurts Sportdirektor Jan Barta, und Berlins früherer Meisterspieler Steve Walker von den Schwenninger Wild Wings meinte: "Eine großartige Kerngruppe von Spielern, die wissen, wie man gewinnt."

Wenige Teams als Herausforderer genannt

Alexander Sulzer von den Fischtown Pinguins Bremerhaven, Wolfsburgs Sportdirektor Charly Fliegauf und dessen Kölner Kollege Matthias Baldys nannten neben Berlin auch Teams, die den Eisbären gefährlich werden könnten. "Die Eisbären Berlin sind aufgrund ihrer Sieger-Erfahrung und Qualität definitiv wieder einer der Top-Favoriten. Hinzu kommen hier natürlich die Teams wie München, Mannheim, Köln und Ingolstadt. Zudem denke ich, dass Straubing für eine Überraschung gut sein könnte", sagte Sulzer, dessen Bremerhavener von Baldys ebenfalls als Außenseiter genannt wurden. 

Während die Berliner schon am Dienstag gegen Dresden vorlegen können, starten die übrigen Teams erst am Freitag mit den übrigen Partien des ersten Spieltages. Wegen der Olympia-Pause im Februar steht der neue deutsche Meister eventuell erst Anfang Mai 2026 fest. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:40 Uhr
4 min.
Meister setzt Ausrufezeichen: Berlin wieder der Gejagte
Meister Eisbären Berlin mit Ty Ronning (2.v.l) unterstrich seine Ausnahmestellung zum DEL-Auftakt gegen Dresden.
Die Eisbären Berlin sind nach den Eishockey-Titeln 2024 und 2025 noch längst nicht müde. Wer soll den Hauptstadt-Club stoppen? Ein langfristiger Ausfall bereitet Sorgen.
Tobias Brinkmann und Jan Schröder, dpa
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:19 Uhr
2 min.
Kaulitz-Brüder gewinnen beim Fernsehpreis gegen Heidi Klum
Tom und Bill Kaulitz freuen sich über den Deutschen Fernsehpreis.
Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich. Die Brüder feiern per Video aus der Ferne.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
10:52 Uhr
4 min.
Neuling Dresdner Eislöwen startet mit Euphorie in die DEL
Gekommen, um zu bleiben: DEL-Neuling Dresden startet mit großen Ambitionen
Riesen-Euphorie in Dresden: Warum die Eislöwen beim DEL-Start für Furore sorgen könnten – und was das neue Ost-Derby auch als Freiluftspiel so besonders macht.
Carsten Lappe, dpa
Mehr Artikel