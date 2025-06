Deloitte-Studie: Leichter Umsatzrückgang der Bundesliga

Der europäische Fußball-Markt ist laut einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beim Umsatz auf Rekordkurs. Nur die Bundesliga schert ein wenig aus.

London.

Der europäische Fußball-Markt wächst und wächst. Aus dem jährlichen Fußball-Report der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte geht hervor, dass die Verbände und Ligen in Europa in der Saison 2023/24 einen Rekordumsatz von 38 Milliarden Euro verzeichneten. Das waren acht Prozent mehr als in der Saison zuvor, wie aus der 34. Auflage des Annual Review of Football Finance hervorgeht. Auch Europas größte fünf Ligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich steigerten ihre Einnahmen insgesamt um vier Prozent auf 20,4 Milliarden Euro. Die "Big Five"-Ligen erzielten dabei zum zweiten Mal nacheinander mit 600 Millionen Euro einen Gewinn. Transfereinnahmen werden bei den Erlösen nicht berücksichtigt.