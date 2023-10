Der FC Erzgebirge Aue: Der Flow ist verloren gegangen

Nach der deftigen 0:4- Niederlage in Münster steckt der FCE Aue im Abwärtstrend. Bereits am Samstag wartet die nächste schwere Aufgabe.

Münster. Mit gesenkten Köpfen, hängenden Schultern und kleinen Schritten schlichen die Profifußballer des Drittligisten FC Erzgebirge Aue vor den Gästeblock des Münsteraner Preußenstadions. Gerade eben war die Auswärtspartie gegen den Drittligaaufsteiger mit 0:4 (0:2) verloren gegangen. Während die Fans des SC Preußen Münster mit ihrem Team den hochverdienten Sieg feierten und "Oh, wie ist das schön" sangen, herrschte auf der anderen Seite des Stadions eine komplett andere Gefühlswelt.

Zwar applaudierten Großteile der etwa 400 mitgereisten FCE-Fans den lila-weißen Akteuren auf dem Feld, doch nicht jeder wollte sich dem anschließen. "Es ist klar, dass da ein gewisser Frust da ist. Den haben wir nach diesem Spiel auch verdient. Unterm Strich geht es uns ja nicht anders. Auch wir sind gerade sehr gefrustet", sagte Kapitän Martin Männel, nachdem er sich mit seinen Mannschaftskollegen für die Unterstützung der tapferen Fans bedankt hatte . "Viele der Leute haben unser Problem heute erkannt und uns Mut zugesprochen. Andere haben allerdings auch verlangt, dass wir deren Spritgelder übernehmen sollten."

Der Großteil des mitgereisten Anhangs hatte sich mit dem Pkw auf die gut 500 kilometerlange Strecke nach Münster gemacht gehabt, andere gar mit dem Deutschlandticket und den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie dem auch sei: Es war eine Fahrt, die sie sich hätten sparen können. "Wir können den Leuten für diese Leistung heute nur ein dickes Sorry überbringen", sagte Keeper Männel, der befand, dass die Münsteraner vor allem im Offensivspiel den Veilchen einiges voraus waren: "Egal in welcher Situation sie um unseren Strafraum herum den Ball hatten, sie suchten stets den direkten Weg zum Tor. Es war immer schwierig, das zu verteidigen."

Genau diese Gier machte den Veilchen mächtig Probleme, sodass der SC Preußen dem FC Erzgebirge nicht nur im Offensiv-, sondern auch im Defensivspiel deutlich überlegen war. Das konnte auch Sportchef Matthias Heidrich beobachten: "Es war zu billig und zu einfach, wie wir die Tore weggeschenkt haben", sagte der 45-Jährige gegenüber "Freie Presse" am Mittwochabend. "In Summe war es am Ende deutlich zu wenig (...) und - das muss man dann auch leider so sagen - auch in der Höhe eine verdiente Niederlage, weil wir in der zweiten Halbzeit gar keinen Zugriff mehr hatten."

Fehlende Gier im Angriffsspiel, Fehler im Defensivverhalten, zudem zahlreiche Fehlpässe, technische Schwierigkeiten und Konzentrationsschwächen. Für die Veilchen war der Abend im Preußenstadion ein rabenschwarzer - und einer, der dem FCE den eigentlich geglückten Saisonstart weiter vermiest. Es war die bereits dritte Niederlage in Folge. Gegen Dynamo Dresden (1:2) noch weitestgehend überzeugt, ließen die Lila-Weißen bereits gegen den SSV Jahn Regensburg (0:1) Federn. Nun folgte die Klatsche in Münster. "Wir haben es von Anfang an gesagt: 'Es wird Phasen geben, gerade eben weil die Liga so eng ist, dass wir Spiele am Stück verlieren.' Nun gilt es, diesen Negativtrend zu brechen und mit Punkten aus der englischen Woche herauszugehen", sagte Heidrich.

Mit dem 1. FC Saarbrücken wartet jedoch bereits der nächste schwere Gegner auf den FCE (Samstagnachmittag, um 16.30 Uhr/Magenta-Sport). Dann braucht es wieder ein anderes Gesicht. Andernfalls rutscht der Tabellenneunte weiter ab. Die Vorzeichen aber stehen schlecht. Heidrichs zuletzt oftmals angesprochener Flow ist den Veilchen abhandengekommen. Zudem kommt der FCS mit Selbstvertrauen und einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage ins Erzgebirge.