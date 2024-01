„Der frühe Gegentreffer hat uns geschockt“

Der FC Erzgebirge Aue hat zum Auftakt des Fußballjahres einen Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen gefeiert. Marcel Bär und Mirnes Pepic schossen am Freitagabend beim 2:1 (0:1)-Erfolg die Tore für die Veilchen. Das sagen die Beteiligten zum Spiel, das erst kurz vor Schluss einen Sieger fand.

Pavel Dotchev, Trainer des FC Erzgebirge: "Wir hatten es mit einem sehr starken Gegner zu tun, es war klar, dass das eine enge Kiste wird. Wir hatten den Schock des frühen Gegentors zu verdauen, in der Anfangsphase zu viele Fehler und Ballverluste. Mit der Zeit sind wir aber immer besser ins Spiel gekommen und es freut mich natürlich, dass wir so spät noch den Siegtreffer erzielen konnten. Aber ich weiß, dass das Spiel auch hätte andersrum ausgehen können. Nach Ballverlusten hat uns in vielen Szenen die Ordnung gefehlt. Insgesamt war es ein intensives, gutes Match. Beide Mannschaften verdienen Respekt."

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiß Essen: "Es ist extrem ärgerlich und enttäuschend, dass wir hier nichts mitnehmen konnten. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben aus unserer Überlegenheit zu wenig gemacht. Unsere Flanken waren zu schlecht. Im Strafraum haben uns die Entschlossenheit und der Durchsetzungskraft gefehlt. Das hat Aue besser gemacht, da war Wucht und Power da, auch die Gefahr über die Außenseiter viel größer als bei unseren Angriffen."

Isiah Young, Torschütze für Rot-Weiss Essen: "Das war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften, für uns mit einem sehr enttäuschenden Ausgang. Wir hätten aus unserer Überlegenheit zu Beginn mehr Kapital schlagen, ein zweites Tor nachlegen müssen. Dann hätten wir hier etwas mitnehmen können. Die Auer haben nie aufgegeben, gut gekämpft und sich dafür belohnt."

Marcel Bär, Torschütze zum 1:1 für den FC Erzgebirge: "Der Gegentreffer hat uns geschockt, die ersten zehn Minuten waren wir überhaupt nicht in der Partie. Aber wir sind mit der Zeit besser geworden, die zweite Halbzeit war schon richtig gut, wenngleich wir auch da noch ein paar Fehler gemacht haben. Für mein Selbstvertrauen als Torjäger ist es wichtig, dass es gleich wieder mit einem Tor geklappt hat. Omar hat den Ball klasse aufgelegt, ich hatte schon schwierigere Treffer zu erzielen. Wir haben in der zweiten Hälfte viel investiert, hatten die besseren Chancen und haben deswegen auch verdient gewonnen."

Martin Männel, Torwart und Kapitän des FC Erzgebirge: "Das 0:1 war eine kalte Dusche. In der Anfangsphase waren wir sehr unruhig und nervös. Es war klar, dass wir das schnell abstellen müssen, es war ja noch ganz viel Zeit, um das zu korrigieren. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist. Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte einen guten Mix gefunden, die ersten zehn Minuten damit vergessen gemacht. Ich bin erleichtert, dass uns der Start ins Jahr und die englische Woche geglückt ist, die Nervosität war vorher durchaus groß."