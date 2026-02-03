MENÜ
  • Der Panda streikt: Michael Rösch sitzt auf seinem Trip nach Italien in Bayern fest – und feiert das auf Instagram

Ex-Biathlet Michael Rösch will mit einem Fiat Panda zu den Olympischen Spielen nach Italien fahren.
Ex-Biathlet Michael Rösch will mit einem Fiat Panda zu den Olympischen Spielen nach Italien fahren. Bild: Privat
Michael Rösch vor dem aufgemotzten Fiat Panda. Hier ging die Lichtmaschine noch.
Michael Rösch vor dem aufgemotzten Fiat Panda. Hier ging die Lichtmaschine noch. Bild: Privat
Michael Rösch bei der Ferndiagnose mit Videoanruf.
Michael Rösch bei der Ferndiagnose mit Videoanruf. Bild: Privat
Das ist das Ding: Werkstatt-Unikat Daniel Schulze-Lessel aus München mit der neuen Lichtmaschine für den Fiat Panda.
Das ist das Ding: Werkstatt-Unikat Daniel Schulze-Lessel aus München mit der neuen Lichtmaschine für den Fiat Panda. Bild: Screenshot: Instagram Michael Rösch
Sport-Mix
Der Panda streikt: Michael Rösch sitzt auf seinem Trip nach Italien in Bayern fest – und feiert das auf Instagram
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ex-Biathlet und Olympiasieger von 2006 will mit dem aufgemotzten Kleinwagen und Knackern aus Hohndorf zu den Winterspielen nach Antholz. Allzu weit ist er zunächst nicht gekommen. Aber es gab Schnaps.

Haben Sie heute einen schlechten Tag? Dann haben wir etwas für Sie. Den Instagram-Kanal von Michael Rösch nämlich. Dort können Sie zum einen sehen, wie schnell aus Spaß Frustration werden kann und dass es auch anderen mal schlechtgeht. Zum anderen können sie aber auch herzlich darüber lachen, wie jemand auf seine ganz eigene Art mit...
