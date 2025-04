Derby in Frankreich: Linienrichter am Kopf getroffen

Beim Derby zwischen AS Saint-Étienne und Olympique Lyon kommt es kurz vor der Pause zu einem unschönen Zwischenfall. Ein Wurfgeschoss trifft den Linienrichter am Kopf.

Ein Angriff auf den Linienrichter hat das Fußball-Derby in der französischen Ligue 1 zwischen AS Saint-Étienne und Olympique Lyon (2:1) überschattet. Ein von den Zuschauerrängen im Stade Geoffroy-Guichard geworfener Gegenstand, möglicherweise eine Münze, traf Linienrichter Mehdi Rahmouni kurz vor der Pause am Hinterkopf.