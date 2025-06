Deschamps vor Partie gegen DFB-Team: "Spiel ist nun mal da"

Begeistert ist Frankreichs Nationaltrainer nicht von der Aussicht auf das kleine Finale in der Nations League gegen Deutschland. Didier Deschamps wird wohl eine B-Elf auf den Rasen schicken.

Stuttgart. Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps muss seine Startelf im Spiel um Platz drei in der Nations League gegen das deutsche Team deutlich umbauen. "Angesichts der kurzen Zeit zwischen den beiden Spielen werde ich gegen Deutschland Änderungen vornehmen müssen", sagte Deschamps. Nach dem spektakulären 4:5 im Halbfinale gegen Spanien meldete sich nach Ousmane Dembélé (Oberschenkelblessur) und Bradley Barcola (Knieverletzung) von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain auch Clément Lenglet wegen einer Hüftverletzung ab.

Auch einige weitere Spieler seines Kaders seien vor der Partie gegen das DFB-Team am Sonntag (15.00 Uhr/RTL und DAZN) in Stuttgart nicht in Topform, räumte Deschamps ein. Daher seien eine Reihe von Wechseln in der Aufstellung möglich, auch Stammtorwart Mike Maignan könnte pausieren. "Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber natürlich könnte das auch für den Torwart gelten, wie für alle Feldspieler", sagte Deschamps.

Mit Blick auf die Bedeutung des kleinen Finals der Nations League gab sich Deschamps wenig enthusiastisch. "Das Spiel ist nun mal da, wir werden es bestreiten", sagte der 56-Jährige. Das Kräftemessen mit der deutschen Nationalmannschaft ein Jahr vor der WM könne seinem Trainerstab nützlich sein, "aber eben unter Berücksichtigung der speziellen Situation". (dpa)