  • Desolater KSC verpasst in Bielefeld Sprung auf Platz drei

War vom KSC nicht zu stoppen: Monju Momuluh
2. Bundesliga
Desolater KSC verpasst in Bielefeld Sprung auf Platz drei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst vor einer Woche düpierte der KSC den FC Schalke 04. Bei Aufsteiger Arminia Bielefeld gibt es nun einen heftigen Rückschlag.

Bielefeld.

 Gegen einen furiosen Aufsteiger Arminia Bielefeld hat der Karlsruher SC den Sprung auf den Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga kläglich verpasst. Nur eine Woche nach dem späten Coup gegen Schalke 04 kassierten die Badener eine 0:4 (0:1)-Niederlage beim DFB-Pokalfinalisten und rutschten auf den sechsten Platz ab. Die Arminia, die sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien sammelte, findet sich im gesicherten Mittelfeld wieder.

Nachdem die Bielefelder unmittelbar vor der Pause durch einen verwandelten Foulelfmeter von Joel Grodowski in Führung gegangen waren (45.+3), spielten sie sich in der zweiten Halbzeit geradezu in einen Rausch. Vor allem den starken Monju Momuluh bekam der KSC überhaupt nicht in den Griff. Der Neuzugang von Hannover 96 traf nur zehn Sekunden nach Wiederanpfiff und sorgte vier Minuten später für die Vorentscheidung (50.). Außerdem war Noah Joel Sarenren Bazee für die Gastgeber (60.) erfolgreich.

KSC hilft bei Gegentoren mit

Eine Halbzeit lang sahen gut 25.000 Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Der KSC war um Spielkontrolle bemüht, agierte aber ohne Effizienz und kam kaum zu Torraumszenen. Anders die Bielefelder, die mit überfallartigen Konter gefährlich waren und die Fehler der Gäste eiskalt ausnutzten. Den Elfmeter hatte Marcel Franke verschuldet, als er Maximilian Großer am Trikot zog. Nach Intervention des VAR gab es den fälligen Strafstoß.

Direkt nach Wiederanpfiff leistete sich Philipp Förster einen schlimmen Fehlpass, den Momuluh dankend annahm. Der quirlige Außenstürmer der Gastgeber sorgte immer wieder für Unruhe und kam sogar zu seinem ersten Doppelpack in der 2. Liga. Damit konnten die Ostwestfalen erstmals seit fast zehn Jahren wieder gegen den KSC gewinnen. (dpa)

