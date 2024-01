DEU will neuen Bewerbungsanlauf für EM oder WM machen

Es ist 20 Jahre her, seit in Dortmund die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft stattfand. Nun will der deutsche Verband EM oder WM ins Land holen.

Kaunas. Die Deutsche Eislauf-Union will sich um eine Welt- oder Europameisterschaft im Eiskunstlauf bewerben. "Wir sind schon relativ weit", sagte DEU-Präsident Andreas Wagner der Deutschen Presse-Agentur. Mit welcher Stadt und in welchem Jahr sei noch offen.

Am Rande der bis Samstag im litauischen Kaunas ausgetragenen EM will der frühere Journalist bei der Internationalen Eislauf-Union (ISU) Lobbyarbeit betreiben. Die ISU vergibt sowohl EM als auch WM. Die Bewerbung der DEU für die europäischen Titelkämpfe für 2027 mit Essen als Austragungsort war erfolglos geblieben. Der Weltverband vergab die EM an Lausanne.

"Ich glaube, dass Deutschland nach wie vor einen großen Stellenwert im Eiskunstlauf hat", sagte Wagner. Der südkoreanische Weltpräsident Kim Jae-youl sei aufgeschlossen für eine deutsche Kandidatur.

"Jetzt müssen wir zeigen, dass wir willens und in der Lage sind, eine große Veranstaltung organisieren zu können", erklärte der Verbandspräsident. Er erwartet durch eine WM oder EM einen "Schwung für die Zukunft" des Eiskunstlaufs im eigenen Land. Zuletzt wurden in Dortmund die WM 2004 sowie die EM 1995 ausgetragen. (dpa)