MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Deutsche Frauen-Staffel beschert Biathlon-Fans in Oberhof Podestplatz

Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß (von links) freuen sich über Rang drei.
Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß (von links) freuen sich über Rang drei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß (von links) freuen sich über Rang drei.
Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß (von links) freuen sich über Rang drei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wintersport
Deutsche Frauen-Staffel beschert Biathlon-Fans in Oberhof Podestplatz
Redakteur
Von Thomas Treptow
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Staffelrennen beginnt für das DSV-Quartett mit einer Strafrunde nicht gut, doch am Ende springt noch der dritte Rang heraus. Dabei überzeugt eine Schwarzwälderin besonders. Im Verfolger Kann Philipp Nawrath seine gute Ausgangsposition nicht nutzen.

Die deutsche Frauenstaffel hat den 20.500 Fans in Oberhof einen weiteren Podestplatz beim Biathlon-Weltcup am Grenzadler beschert. In der Besetzung Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß kam das Quartett des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) am Sonnabend beim überlegenen Sieg von Weltmeister Frankreich auf Rang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:34 Uhr
3 min.
US-Minister kritisiert Deutschland wegen Corona-Verfahren
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. kritisiert die deutsche Regierung wegen Strafverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. (Archivbild)
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. gilt als besonders umstrittene Personalie der Trump-Regierung. Nun sorgt er mit einem Post für Aufsehen, in dem er die deutsche Regierung heftig attackiert.
15:36 Uhr
2 min.
Biathletin Franziska Preuß in Oberhof Sprint-Fünfte
Franziska Preuß war in Oberhof beste Deutsche.
Die deutschen Biathletinnen warten weiter auf einen Einzel-Podestplatz im Olympia-Winter. Beim Weltcup in Oberhof kommen Franziska Preuß und Janina Hettich-Walz in die Top 6. Eine Schwedin siegt.
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
13:21 Uhr
2 min.
Deutsche Biathleten enttäuschen in Verfolgung von Oberhof
Wieder nicht zu schlagen: Tommaso Giacomel.
Philipp Nawrath geht als Zweiter ins Rennen. Doch wie seine Kollegen patzt er zu oft am Schießstand. Teamkollege Philipp Horn fiel erkrankt aus. Ein Italiener feiert.
18:11 Uhr
4 min.
„Wir sind schon etwas verrückt“: Wechselburger hegen eiskalte Leidenschaft für Förderverein Muldentalbahn
Nico Rosenkranz (von links), Rico Bernhardt und Steffen Uhle rücken dem Gestrüpp an der Bahnbrücke in Wechselburg zu Leibe.
Mit eisernem Willen trotzen Mitglieder des Fördervereins Muldentalbahn der klirrenden Kälte. Minus acht Grad und Stunden im Schnee können ihren Einsatz nicht bremsen. Was treibt diese Männer an?
Julia Czaja
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel