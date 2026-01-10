Deutsche Frauen-Staffel beschert Biathlon-Fans in Oberhof Podestplatz

Wintersport
Das Staffelrennen beginnt für das DSV-Quartett mit einer Strafrunde nicht gut, doch am Ende springt noch der dritte Rang heraus. Dabei überzeugt eine Schwarzwälderin besonders. Im Verfolger Kann Philipp Nawrath seine gute Ausgangsposition nicht nutzen.
Die deutsche Frauenstaffel hat den 20.500 Fans in Oberhof einen weiteren Podestplatz beim Biathlon-Weltcup am Grenzadler beschert. In der Besetzung Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß kam das Quartett des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) am Sonnabend beim überlegenen Sieg von Weltmeister Frankreich auf Rang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.